星證交所參股DBS數位交易平台 供比特幣與法定貨幣交易

數位資產流通已經成為趨勢，新加坡為加強其亞太區金融領先地位，授予新加坡星展銀建置「星展數位交易平台」（DBS Digital Exchange），未來4種主要加密貨幣以及4種法定貨幣可以在平台相互兌換交易，打造新加坡數位資產生態系，其中新加坡證交所將持有10％股份，為DBS Digital Exchange的最大新加坡官方股分，使得該平台將成為亞太區第一個擁有官方持股的加密貨幣與法定貨幣交易平台。

根據規劃，DBS Digital Exchange最快今年底、最慢明年第一季開始開放投資人可在平台上交易，但因該平台剛上線，目前僅開放新加坡官方認定的企業暨機構客戶和合格投資人。

未來是否藉由星展銀台灣子行推展到台灣？據了解，仍必須在符合台灣央行、金管會相關規定前提之下，以及台灣投資人的需求與市場成熟度而定。

據星展集團估計，2019年全球數位交易平台的每日交易額約在500億美元至1,000億美元之間。

DBS Digital Exchange內容包含數位資產的貨幣化（tokenisation）、交易和保管，由新加坡星展銀行將利用區塊鏈技術，提供包括加密貨幣等數位資產的貨幣化和次級市場交易。一共有三大內容。

第一，證券型代幣發行 。DBS Digital Exchange 受新加坡官方監管，將發行和交易與金融資產連結的數位貨幣，如非上市公司的股票、債券和私募基金。

第二，數位貨幣交易 。為促進法定貨幣與加密貨幣之間的雙向現貨交易，「星展數位交易平台」（DBS Digital Exchange）將對4種貨幣（新加坡幣、美元、港幣、日圓）和4種最成熟的加密貨幣（比特幣、以太幣、比特幣現金、瑞波幣）提供相互兌換服務。投資人對虛擬貨幣以及平台的信任度，將影響這些加密貨幣的價值。

第三，數位保管服務。提供由企業機構主導的數位保管解決方案，在符合現行的監管標準下，滿足市場對數位資產保管服務日益成長的需求。星展的數位保管服務建立在星展長期在傳統資產領域提供世界一流保管服務的基礎之上，其中包括代表客戶保管數位資產加密金鑰。

獨特的「星展數位交易平台」 （DBS Digital Exchange）有甚麼優勢？

「星展數位交易平台」（DBS Digital Exchange）是一個僅提供企業暨機構投資者和合格投資人服務的會員制交易平台。受惠於星展銀行多元完整的金融專業，「星展數位交易平台」（DBS Digital Exchange）具備以下優勢：

•豐富深厚的投資交易取得（deal-origination）專業知識、亞洲主要資本市場的領導地位、完整的企業暨機構金融業務銀行網路；

•綿密的銷售網絡 – 客戶可以透過星展私人銀行和星展唯高達證券（DBS Vickers）開發龐大多元的潛在投資人；

•憑藉經驗豐富且安全可靠的保管服務，可將機構級託管服務擴展到數位資產領域，提供客戶堅強的網路安全保障；

•穩健的管控 – 由星展研發的人工智慧和機器學習解決方案，將為風險控管流程提供助力，用來監控和預防金融犯罪、信用風險和其他潛在網路風險；

•強大的數位基礎設施，能促進全方位數位資產生態系的發展。

星展集團執行總裁高博德表示：「數位資產的快速成長，為重塑資本市場提供了無限可能性。為了提升新加坡作為全球金融中心的競爭力，我們必須做好準備，迎接數位資產與數位貨幣交易成為主流的趨勢。星展因此致力發展全方位生態系，來促進和因應這個趨勢和轉變。我們相信，作為市場第一個整合數位交易的平台，『星展數位交易平台』（DBS Digital Exchange）將具備許多獨步市場的優勢，同時進一步突顯星展在數位創新的領先地位。

新交所將入股「星展數位交易平台」（DBS Digital Exchange）

新加坡交易所將持有「星展數位交易平台」（DBS Digital Exchange）10%的股份，與星展攜手在蓬勃發展的數位資產和數位貨幣領域中探索各種機會，提升新加坡資本市場的流動性、規模和成長潛力。

新加坡交易所首席執行長羅文才表示：「我們十分高興能將交易所在市場基礎設施和風險管理方面的優勢，應用到『星展數位交易平台』（DBS Digital Exchange）。在全球數位資產價格決定過程中，信賴和效率扮演關鍵角色。我們期待能與星展銀行緊密合作，提高新加坡作為多元資產國際金融中心的地位。」