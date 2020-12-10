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金融股股利到底會不會限縮？金管會：進行研議

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會主委黃天牧。圖／聯合報系資料照片
金管會主委黃天牧。圖／聯合報系資料照片

金融股明年股利發放到底要不要作限制？金管會今（10）日傍晚在例行記者會上表示，金管會將進一步蒐集歐美主要國家對於金融機構股利發放政策作法，並考量國內金融機構的資產品質等進行研議。

金管會主委黃天牧7日在立法院答詢時表示，將參考國外監理機關限制發放股利作法，對明年銀行業及保險業股利發放政策，研議是否做管理，引來存股族批評後，黃天牧今天上午出席活動受訪時強調，「我們只是在研究，沒有一定會做」，外界解讀金管會不會限縮股利政策了。

下午黃天牧出席另一場活動，受訪時對於少發現金股利一事表示，只是考量國外監理機關有限制股利的措施，是為了因應可預期的資產品質的變化，當時也說我們只是會研議，他也特別說「不一定會做」。

他強調，當時是回應立委詢問，內部有研究就說出來，研究後是不是會做？金融主管機關總是可以去研究一個主題，年底前就會確定政策方向。強化金融韌性有很多不同方式，例如對不動產備抵呆帳有要求多提一些，這部份會整體改量。

金管會並在傍晚例行記者會上表示，英國審慎監理總署（PRA）在今年3月31日致函大型銀行，建議該等銀行於109年年底前停止發放股利及買回庫藏股。

PRA在今年7月28日指出，將在今年第4季再評估股利發放限制措施，是否延長或取消，目前尚未有進一步資訊。

金管會表示，國外主管機關因應新冠肺炎疫情，在今年度採取股利限制措施，其目的在於支持業者辦理紓困放款，以支持實體經濟及強化銀行吸收損失能力。

金管會因應疫情，在衡平紓困及維持金融韌性的考量下，也採行數項措施，包括調降本國銀行辦理中央銀行轉融通專案貸款的備抵呆帳提列標準（由1%降為0.5%）、配合國際規範延後一年實施巴塞爾資本協定三（Basel III）、延後一年實施國內系統性重要銀行（D-SIBs）內部管理資本要求2%等措施。

金管會表示，針對股利政策，鑑於各國金融市場發展並不相同，金管會將進一步蒐集歐美主要國家對於金融機構股利發放政策作法，並考量國內金融機構的資產品質等，進行研議。

股利 金管會 黃天牧

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