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不怕疫情 上市櫃公司大陸投資獲利創新高

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（10）日公布上市櫃公司海外及大陸投資情形，到今年第3季止，上市櫃公司在大陸投資收益有2,769億元，創近十年來新高，大陸投資收益累計匯回金額及比率，也同創新高。

金管會證期局副局長郭佳君表示，到今年第3季止，上市櫃公司合計1,190家赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數的73.78%，比去年底減少八家。

郭佳君表示，這是近十年第二次出現投資家數減少情況，減少家數也是第二多，2017年同期減少11家。

家數減少原因，是否跟疫情或美中貿易戰有關？郭佳君說，看不太出了，多數是個別經營問題及營運策略的調整，大部分是長期虧損了，就決定撤掉。

減少大陸投資的八家公司，有紡織業、半導體業、通訊網路業等。

金管會表示，到今年第3季止，上市櫃公司在大陸累計投資2兆5161億元，較去年底增加51億元，主要是基於營運策略考量增設大陸子公司及分公司、併購取得大陸子公司，或因應子公司業務拓展、建廠之資金需求，故增加大陸投資金額。

上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

在投資損益方面，今年至第3季投資損益，上市公司利益2,596億元，上櫃公司利益173億元，合計利益2,769億元，創近十年新高。

上市櫃公司整體投資利益，較去年同期增加636億元，其中上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加589億元及47億元，主要是5G通訊及消費性電子產品需求增加所致。

上市櫃公司，今年至第3季大陸投資收益匯回金額374億元，投資收益累計匯回金額則有5,280億元，占累積原始投資金額的20.98%，都是近十年新高。

今年第3季投資收益匯回，主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回所致。

上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

金管會

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