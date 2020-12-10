台灣人壽受肯定 獲金管會保險競賽五項大獎

中國信託金控（2891）子公司台灣人壽致力普惠金融、積極落實公平待客成效受肯定，今（10）日由金管會主辦之2020年度保險競賽，台灣人壽榮獲：微型保險競賽保險公司組第二名、微型保險競賽衝刺獎、微型保險競賽業務績優獎、微型保險競賽身心障礙關懷獎，以及小額終老保險表現優良獎5項獎項表揚，是產、壽公司中獲獎數最多的壽險業者。

台灣人壽總經理莊中慶親自出席領獎，展現公司從上而下以行動支持政府的弱勢保險安全網建置不遺餘力。

同為中信金控子公司的中國信託商業銀行，亦積極響應政府各項政策獲得肯定，於今年與台灣人壽、社團法人福安王爺慈善會三方合作，以捐贈微型保險保費方式，協助弱勢家庭投保微型保險，提供弱勢族群在基礎保障下安心打拼人生，同樣獲金管會以微型保險競賽保經代組於同業位居第3名之獎項，頒獎表揚，由中國信託銀行保險代理人部朱倍瑩副總經理代表領獎。

台灣人壽針對弱勢民眾個人、家庭及團體需求，推出市場業界中最齊全的微型個人型及微型團體型保險商品；並透過捐贈保險費用，擴大微型保險的照護對象與範圍，保障弱勢或特定身分者不致因意外發生死亡或殘廢等事故，不讓生活陷入困境，從開辦至今已累積承保保戶超過16萬人次，累積保額逾新台幣332億元。

台灣人壽今年不僅持續與公益彩券經銷商團體、社團法人中華基督教救助協會、社團法人福安王爺慈善會等團體合作推動微型保險，更攜手台中市市政府，將微型保險安全網擴大至台中市，總計協助完成4萬9,802位弱勢家庭投保微型保險，填補社會保險及社會救助機制缺口，為弱勢民眾撐起風險保護傘。

台灣人壽長期致力落實ESG（環境保護、社會關懷與公司治理，Environmental、Social、 Governance）相關精神與行動，發揮專業能力提供具金融包容性的保險產品，如身心障礙專屬保單、微型保險、小額終老保單、弱體保單、外溢保單及保單活化專屬保單等六大類、共20張保險商品。

其中包含，全台唯一為「B型肝炎帶原者」設計之醫療險，及全台首創特定輕、中度身心障礙者可投保的終身醫療保險，與專門針對特定癌症患者所設計之保單。

另外，具外溢效果之健康管理保險商品可達到鼓勵保戶自主性健康管理及預防醫療目的，台灣人壽更將糖尿病保單結合外溢效果，透過健康促進獎勵鼓勵糖尿病友做好健康管理。2020年20張具金融包容性的保險產品截至10月底已承保1萬1,509 件，保費總額達1億6,100萬元。

台灣人壽子公司台壽保產險積極於強制汽車責任保險管理，對內落實自律規範及管理，對外提供便民申訴管道以保障消費者權益，推動強制險電子保險證，提倡綠能環保多項措施，達到落實法制目的，促進強制險制度之健全與發展。

台壽保產險今年同樣入選榮獲金管會頒發之2020年度強制汽車責任保險差異化管理競賽第二名，肯定台壽保產險良好的管理成效。