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金管會宣布 明年股東會每天家數上限降至90家

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（10）日表示，明年上市櫃及興櫃公司股東會日期，每日限額從100家調整至90家。

金管會證期局副局長郭佳君表示，2010年起開放上市櫃及興櫃公司線上預選股東常會召開日期，經數次調整，從2015年起，每日召開股東常會家數限額調降為100家。

為進一步保障股東行使股東權且有效分散股東會召開，依據「公司治理3.0-永續發展藍圖」的規劃，明年每日限額將由100家調整至90家；後年則再降至80家。

另外，自願採行電子投票的興櫃公司，或在最近一年股東會（含臨時會）電子投票出席股份總數比率曾達50%以上且章程載明採用董事監察人候選人提名制的上市櫃公司，不受每日登記90家限制。

目前電子投票出席比率50%以上的上市櫃公司，有574家。

金管會表示，針對明年股東常會日期每日限額調整至90家的規定，證交所及櫃買中心為服務上市櫃及興櫃公司順利辦理明年股東常會召開日事前登記作業，在今年11月及12月舉辦二次模擬測試，並在明年1月5日開放正式登記。

金管會提醒各上市櫃公司及興櫃公司，應事前妥善規劃辦理登記，以利完成股東常會的召開。

股東會 興櫃 金管會

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