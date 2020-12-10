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看準利率低 台塑化決議再發行80億元無擔保公司債

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

看準利率低，台塑化（6505）今（10）日董事會決議將發行無擔保公司債，發行總金額不超過80億元。這已經是台塑化今年第二度發行公司債計畫，在此之前，台塑化今年3月董事會同樣通過發行無擔保公司債，總額不超過150億元，並已於8月募集完成。

台塑化主管表示，公司其實每年都會有發債計畫，做一些資金調度。一方面是看準現在利率低，而公司先前還有一些舊的借款，可以趁機募集長期資金，償還借款、並充實營運資金，並非有大型的資本支出計畫。

今天董事會是先通過發債計畫，實際發行的時間點和利率都還沒確定，將授權董事長或指定財務主管，依市場狀況，發行不同年期的債券，並得分次按面額發行，發行利率也可能採固定利率或浮動利率。

台塑化 公司債 債券

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