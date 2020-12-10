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罕見！這家銀行現金卡逾放比率高達69%

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（10）日公布信用卡、現金卡業務資訊，現金卡罕見出現高逾放比率，10月底止，高雄銀行逾放比率69.553%，金管會表示，主要是這家銀行年底準備要收掉現金卡業務。

金管會銀行局副局長林志吉表示，到10月底止，計有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,979萬張，總有效卡數約3,262萬張。循環信用餘額1,046億元，平均逾放比率為0.17%。

當月簽帳金額約2,407億元，較上月份減少80億元。今年前10月簽帳金額為2.46兆元，全年有機會站上3兆元，但仍無法高於去年的3.2兆元。

在現金卡業務方面，10月底止，計有14家金融機構辦理現金卡業務，已動用額度卡數約35萬張，整體逾放比率為0.832%。

值得注意的是，高雄銀行逾放比率高達69.553%，林志吉表示，已動用額度卡數只有三張，應該是單一個案問題。

林志吉指出，9月底止，高雄銀行已動用額度卡數還27張，放款921萬元，逾放比7.9%，當時提列的備抵有82.2萬元。顯示，銀行在收回這項業務，將在年底前停止這項業務。

到10月底止，放款已降到105萬元，持卡人要還款的已經還了，不還就不會還，在分子逾放金額不變情況下，分母放款金額降低，使得逾放比率攀升。

林志吉表示，高雄銀行提列的備抵有73.3萬元，足以含蓋逾放金額72.9萬元。

金管會 信用卡

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