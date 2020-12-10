Micro保險Macro保障 國泰人壽獲頒微型保險四大獎項

金管會今（10）日舉辦第七屆《109年度保險競賽頒獎典禮》，國泰人壽連續七年獲頒大獎，今年再度奪得微型保險競賽「第一名」、「績效卓著獎」及小額終老「友善高齡獎」，更一舉拿下今年新增的「永續關懷獎」共計四項大獎，展現國泰在微型保險、身心障礙關懷及高齡長照議題，皆積極響應政策推動，發揮影響力。

國泰人壽總經理劉上旗領獎，他致詞時表示，感謝主管機關對微型保險的重視、推動與引導，許多弱勢族群是商業保險涵蓋不到的。98年法令實施後，國泰人壽開辦微型保險至今已超過10年，於此期間與各縣市政府及社福團體共同合作推廣，讓更多真正需要微型保險照顧的民眾可以獲得保障安排。截至目前，累計共提供近 24萬名民眾、總計保險金額約799億之基本經濟安全保障，這期間也提供超過700多個家庭於事故發生時渡過難關之經濟支援。這些微型保險對於保險產業者來講只是小小的善意，卻是對無數家庭大大的助益， Micro的保險也能變成Macro的保障。

因為一直以來推動微型保險均不遺餘力，國泰人壽今年再次榮獲微型保險競賽「第一名」及「績效卓著獎」，這也是金管會對國壽推動逾十年成果的再次肯定。檢視現時台灣社會，不得不提人口高齡化，台灣即將在2025年邁入超高齡社會，而面對現時國內的高齡現狀，國泰人壽也持續提供切合需求的多樣化商品及多元化服務。此外，也透過小額終老保險協助國人進一步規劃退休生活與保障，今年承保件數近1.6萬件，再次獲得小額終老「友善高齡獎」。