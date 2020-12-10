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街口支付冠名贊助新竹攻城獅籃球隊 要打造無現金球場

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

科技新創領導品牌街口支付今（10）日由街口電子支付董事長胡亦嘉與攻城獅總經理高景炎共同宣布新球季將以「新竹街口攻城獅」全新隊名征戰P.League+聯盟！街口支付除了以冠名合作力挺台灣職籃外，更計畫透過更多話題性十足的跨界合作，將街口生態圈拓展至運動領域，以便捷的全方位服務優化獅紫軍們的看球體驗。活動現場也邀請到球星成力煥、蕭順議、李家瑞、高國豪、田浩親自分享街口支付對攻城獅獅群的重要性。

街口支付打造前所未有的「高科技球隊」 主打四大合作亮點：

對於冠名新竹攻城獅，街口電子支付董事長胡亦嘉表示自己是新竹交通大學畢業，希望街口能代表台灣的新創，對台灣的體育發展有所貢獻。街口將協助讓新竹的高科技延續到球隊，將新竹街口攻城獅打造成最數位、高科技的球隊。另外，街口的發展遇到過無數的競爭與困境，但總是堅持著夢想，克服難關，才能成為電子支付的龍頭。新竹街口攻城獅隊同樣為新球隊，必將遇到強勁的對手，但也絕對會不畏艱難，在逆境中上游，展現出與街口相同的精神。我們期待新竹街口攻城獅能在球場上把這種精神帶給所有的球迷，場場打出精彩戰役！

新球季將主打四大合作亮點：

打造無現金球場：未來街口支付用戶將享有主場線上優先購票、入場快速通關的體驗、以及球隊周邊商品選購、現場購票、美食攤販也將由街口支付一手包辦。

中場遊戲數位化：中場遊戲將融合街口+APP豐富的功能，帶給現場所有獅紫軍們更多元、科技感十足的中場活動，例如發紅包等趣味活動。

在地商家結合：街口支付將攜手新竹街口攻城獅持續深耕新竹，包含與在地商家的深度合作，強強聯手共同擴大籃球城市的數位版圖。

公益關懷：街口支付將善用公益捐款功能，將獅紫軍們對球員的支持化成公益善款；街口支付也將投入，與球隊協力推動新竹偏鄉基層運動發展。

街口支付服務完美結合職籃賽事、優化看球體驗：

新竹街口攻城獅五位球星成力煥、蕭順議、李家瑞、高國豪、田浩今（10）日代表球隊出席此意義非凡的記者會，也在訪談過程中分享街口+APP對於球員與球迷的重要性。最年輕的球員代表國豪與田浩皆認為平常身上練球裝備很多，能夠用手機輕鬆付款，且還可享有高回饋對球員而言非常實用。另外家瑞也貼心的說：「對球迷而言，能夠節省結帳時間，又能透過街口+ APP創造更有趣的互動，讓球迷更有進場的誘因。」

攻城獅總經理高景炎認為職業球團最重要的就是「優化看球體驗」，而街口+APP將會是球團優化看球體驗的一大利器。未來球團也將與街口支付共同響應公益合作，順議興奮地表示：「如果可以因為我的灌籃或是其他精彩表現爭取到球迷的小額捐款，就有機會讓公益團體獲得更多資源，這會是我在場上奮鬥的動力。」副隊長力煥也在記者會中提醒大家，街口購物節明（11）日到12月13日進入正式活動，球迷朋友們可以在街口+APP以解鎖任務賺到的超值回饋疊加搶到的街口券，大買一波。

街口支付

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