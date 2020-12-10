保德信人壽新商品 結合健康黃金期觀念

現代人長壽，退休後往往還有好幾十年日子要過，保德信人壽推出結合「 健康黃金期」概念的最新退休保障方案，推出前高後平準型的保障，讓退休後的前12年，較大筆資金需求者，能更有空間運用資金創造更豐富的人生 。

保德信人壽指出，根據衛生福利部最新統計數據顯示，國人平均壽命81歲，健康平均餘命為72歲，如果預期60歲退休，代表必須準備至少20年的財務計畫；而60歲退休後到72歲的12年健康黃金期是創造退休生活品質的關鍵，有空閒有體力，若能年年享有一筆固定且較高額度的金流，將是能以健康身體，樂享退休生活的黃金階段。

著眼於「健康黃金期」與「穩定金流」兩大退休需求，推出結合健康黃金期概念與國人及早實現樂退人生的趨勢，針對退休後的前12年間有較大筆資金需求的客戶，推出前高後平準型的「鑫樂退/鑫悠退利率變動型美元還本終身保險」，保戶繳費6年期、10年期或20年期後，自生存還本保險金起始年齡 (55歲、60歲或65歲) (含) 起，前12年每年給付保險金額的28%，第13年起給付保險金額的18%，至保戶96歲為止。

保戶96歲當年度，再給付保險金額82%的祝壽保險金。等同於96歲當年度，會給付保戶生存還本保險金及祝壽保險金，合計達100%的保險金額 。

針對退休後想要享有較長給付年期的客戶，同時推出平準型「鑫享退利率變動型美元還本終身保險」，保戶繳費6年期、10年期或20年期後，自生存還本保險金起始年齡 (55歲、60歲或65歲) (含) 起，每年提供保險金額18%的穩定退休金流，至保戶100歲為止。

此外，每年當宣告利率高於預定利率時，可逐年堆疊累計增加保險金額，讓生存還本保險金穩健持續增長，協助客戶為「未來的自己」準備一份不僅不縮水，還有機會年年增長的退休金。