今年金控獲利有望戰高 黃天牧：若加薪值得肯定

國內金控前十一月獲利即將全數出爐，今年金控業整體獲利有望再挑戰去年3,500億元的歷史新高紀錄，被問到是否鼓勵金控為員工加薪？金管會主委黃天牧（10）日下午回應不只是金融業，整體上市櫃公司都應該適度回饋員工，金控若是幫員工加薪，這也是金融業負責人提升士氣的思考。

黃天牧今日下午參加「109年度微型、高齡化、住宅地震、強制車險及投資新創重點產業頒獎典禮，他提到肯定保險業在新冠疫情中發揮社會安定 、帶動台灣經濟發展的功能，被問到是否鼓勵金融業為員工加薪，進一步促進台灣經濟？黃天牧回應，他說台股有高薪指數，企業如果有獲利，不見得是金融業，能適度回饋員工，這個對整個社會經濟發展都是好的，若上市櫃公司有獲利，回饋公司員工比較好的福利，當然值得肯定。同樣當然金融業有好的獲利，適度回饋辛苦的同仁，這也是金融業負責人提升士氣的思考。