史上首次！黃天牧：保險業明年也要做公版壓力測試

新台幣強升，恐對保險業造成壓力與風險！金管會主委黃天牧今（10）日下午參加一場頒場典禮時，首度表示，除了銀行業之外，保險業明年也要進行公版壓力測試，主要針對匯率與利率及金融資本市場變化，據了解，這是史上首次保險業進行公版全面性的壓力測試。

黃天牧說，年底前金管會會公布相關公版測試內容，最快2、3月年報正式出爐後就會實施。他說，銀行、保險業都有吸收社會資金，因此應該自我強化金融韌性，尤其在低利率時期，更要注意，在西方國家金融監理也一樣，除了注意平常財、業務比例之外，做壓力測試也是檢視金融韌性很好的方式。

今日正值世界人權日70年，金管會主委黃天牧下午參加「109年度微型、高齡化、住宅地震、強制車險及投資新創重點產業頒獎典禮，他提到金融也是某種人權，尤其壽產險今年在新冠疫情期間發揮「商業保險社會化」的功能，對於安定人心、促進經濟等發揮功效，這也是台灣民眾的金融人權，未來鼓勵保險業對六大核心戰略產業投入更多資金，包括創業新版。

黃天牧說，近年來台灣企業不再以獲利為目標，還要追求與社會共榮共好，包環境社會治理問題等，要顧及社區、員工與供應錬的問題。金融也是某種人權。從民國98年推動微型保險與終老險都有社會意義與功能；金管會投入保險監理，希望提倡「商業保險社會化」的功能，92.5萬人、27家產壽險公司投入，投入公司沒有賠錢，但照顧93萬弱勢民眾。是台灣保險業在高滲透度與密度外，另一個光榮。小額終老險亦有54萬件承保，不論是微型或小額終老，對安定民心、高齡與弱勢民眾民心，都扮演重要角色。

至於地震險方面，黃天牧說，在921大地震之前國人只有不到2%投保地震險，如今投保率已達到35.67%，是產險公司努力的結果，未來也要思考如何精進不斷努力，包括強化承保能量等。強制車險部份也是，20多年前甫建立制度，對於車禍受害者有效理賠，亦有效發揮商業保險社會化、安定人心的重要功能，這也是台灣民眾的金融人權。過去政府推動五加二產業，保險業積極投入，二年期新增投資1,427.6億元，讓台灣經濟在此次新冠疫情期間表現亮眼，對明年也有所期待。各家保險公司投入除彰顯對政策保險的支持外，且保險資金投入經濟建設的貢獻與努力，金管會表達感謝。2020年蔡總統提出六大核心戰略產業取代五加二產業，金融業可能投入更多資金，包括創業新版。