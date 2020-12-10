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金融指數TAIFRI 手發自評台灣低風險

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
金管會主委黃天牧（中）與金融研訓院董事長吳中書（左2）等為台灣金融風險指數TAIFRI比讚。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
金管會主委黃天牧（中）與金融研訓院董事長吳中書（左2）等為台灣金融風險指數TAIFRI比讚。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

最新金融指數TAIFRI評價台灣為98.11分，風險情勢處於相對低檔區！金融研訓院董事長吳中書10日發布國內首創的台灣金融風險指數TAIFRI，透過資產評價壓力、非金融部門穩定度、金融部門穩定度及傳染與蔓延等4大監測構面，評價台灣為綜合低風險的98.11分（基準100）。

可追蹤蔓延效果

「台灣現在起有了自己的金融風險指數，不必再只是引用國際指標作為參考，對金融監理單位，實務、學術都會有很大幫助。」金管會主委黃天牧致詞表示，金研院在40週年慶推出TAIFRI（Taiwan Financial Risk Index），對台灣金融市場頁獻卓著，金管會要與金研院建立「合夥關係」。

吳中書強調，TAIFRI有3大特點：1.同時考量金融及非金融因子，2.追蹤傳染蔓延效果，3.實證研究之外，各子指標可呈現其變動因素。由於全球市場風險複雜度大升，金融機構對外佈局水位愈來愈大，受到國際干擾的情況愈明顯，我國需要有一套自行編制的指標，能反應台灣金融業的風險指數。

強化風險捕捉能力

院長黃崇哲指出TAIFRI的6大編制特色：採國際機構及主要央行指數編製精神，採總和個體審慎指標及同時指標的編制；就我國情衡量上，重視投資海外資產趨勢，重視房地產市場變化；擴大指數編制資料來源涵蓋面與及時性，建構監測金融風險傳染及蔓延效果的計量模型，以強化風險捕捉能力。

資產評價壓力包括不動產、企業債務、股票市場、價格波動；非金融部門包括銀行對企業放款成長率與國人投資高收益債比重；金融部門包括期限結構（存放比）、資本結構（資本適足率）、資產品質（逾放率、呆帳覆蓋率）；傳染與蔓延包括國內金融市場傳染效應（外溢指數），與海外市場風險（信用違約交換指數、選擇權波動率指數）等。

「11月的4大構面指數分別為資產101.6、非金融92.9、金融94.2，傳染蔓延104.3。」黃崇哲表示，企業債務因企業貸款條件略緊縮，及BBB債利差創3月以來新高，與股票市場分項都連續第3個月上揚；價格波動分項下滑幅度較大，但仍高於去年同期，要留意年底疫苗進度及企業全年獲利。

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