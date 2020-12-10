全球疫情升溫 央行延長中小企業紓困貸款申貸期限

中央銀行今（10）日延長銀行承作受疫情影響中小企業專案貸款的受理申貸期限至明（2021）年6月30日，並調整本專案的融通期限。

央行於今年4月1日開辦中小企業貸款專案融通，目前總融通額度為3,000億元；實施迄今，金融機構受理金額已近2,200億元，今年9月底全體銀行對中小企業放款年增率達12.5%，顯示本專案及政府相關紓困方案貸款，均有助中小企業取得營運所需資金。

全球疫情升溫，為持續協助中小企業強化營運動能，央行修正本專案重點如下，並自今日生效：

一、 銀行受理中小企業申辦貸款期限，由今年12月31日延長至明年6月30日。

二、 銀行自明年1月5日以後，向央行申請核撥之案件，其融通期限得至明年12月31日。同時，銀行新承作受疫情影響之中小企業專案貸款案件，其適用央行優惠利率期限亦得至明年12月31日。

今年因疫情衝擊，中小企業融資需求甚殷；央行除開辦本專案外，近期亦以座談或通函方式，籲請銀行善盡社會責任，引導資金配置於生產事業實質投資，以提高就業及國人所得。本年12月8日起，並進一步強化不動產貸款針對性審慎措施，避免銀行資金過度流向不動產放款。

未來，央行仍將視疫情需要，滾動檢討本專案貸款相關內容，並密切關注疫情發展及企業資金需求情況，於融通期限屆期前，檢討相關辦理事宜。

央行再次籲請金融機構充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，協助受疫情影響之中小企業取得營運所需資金。