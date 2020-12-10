金研院發布金融風險指數 住宅穩定、商辦活絡

台灣金融研訓院今(10)日上午發布台灣金融風險指數，以2013年11月為基期，今年11月的不動產分項指數部分，呈現住宅下滑、商辦走揚的現象。

研訓院的不動產分項指數有三個構面：住宅房價租金比(房價/租金)、商辦價格租金比、新增房貸核貸，三者的權數一樣。

結果顯示，不動產分項指數今年初以來持續上揚， 7月份該指數的分數達到高峰，7月之後有減緩趨勢，主要受到住宅指數的影響。

受到新冠肺炎疫情影響，住宅的租金下滑，以致今年3、4月間，住宅指數(住宅房價租金比)來到高點；5月之後因租金回升，住宅指數緩步下降。

商辦指數(商辦價格租金比)部分，由於商辦的交易價格與租金都沒有受到疫情影響，商辦指數今年持續穩步上揚，顯示國內商辦市場比住宅還要熱絡，需持續關注此分項指數的變化。