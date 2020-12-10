凱基2021年展望：周期性傳產股將迎來5成以上獲利增長

凱基投顧發表2021年台股展望，指出在新冠肺炎疫情的影響下讓許多企業加速數位轉型，使遠距工作成為永久性的趨勢，而民眾也進行了更多的線上消費，這些行為都帶動了數位經濟提前來臨，有助於延續2021年科技股的獲利動能。同時隨2021年下半年新冠肺炎疫情舒緩、全球經濟活動重啟，亦將帶動週期性傳產股營運觸底回溫，此雙重效果將有助台股獲利延續2020年第2季以來的上升循環，並支撐台股指數2021年維持多頭格局。

凱基投顧表示，儘管疫情終究會緩解，惟數位經濟的新生活型態已是長期結構性的趨勢，輔以5G升級潮將帶動半導體與電子零組件內含價值的提升，均可支撐科技股獲利動能維持高檔。科技股今年預估獲利將較前一年大幅增長35%，預估其2021年獲利將可再向上增長20%。受惠2021年下半年疫苗可能陸續大量接種下，將有助全球經濟活動重啟，進而支撐銀行放款動能的改善，以及煉油、成衣原料、汽車等需求的實質回溫，預估週期性傳產股2021年將迎來5成以上的獲利增長，擺脫2020年衰退3成的窘境。

疫情造成全球經濟呈K型復甦，其中受惠疫情的電商、遠距、雲端等新經濟類股的基本面早已超過疫情前水準，惟深受疫情所創的旅遊、航空、餐飲等舊經濟類股營運仍在谷底盤旋，這也造就市場資金過去一年瘋狂追逐科技股的現象。儘管如此，伴隨2021年下半年舊經濟活動重啟，將有利週期性傳產股獲利動能後來居上，支撐2021年全年科技股與非科技股可望呈健康的輪動。

展望2021年，凱基投顧看好11項產業趨勢：(1)半導體產業(2)先進封裝產業 (3)筆電/電競產業 (4)光通訊產業 (5)散熱產業 (6)衛星寬頻產業 (7)電動車產業 (8)電商及紡織產業 (9)自動化工業產業 (10)塑化產業 (11)金融產業。