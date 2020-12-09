跟進0050換股！「小台灣50」新增長榮海、智邦等五檔
繼證交所公布與富時合編台灣指數系列成分股調整，台灣指數公司公告，「臺灣永續指數」將同步和台灣指數系列於18日盤後調整成分股，共新增長榮海（2603）、上銀（2049）等五檔，剔除中鋼（2002）、長榮航（2618）二檔。目前除了「小台灣50」之稱的元大臺灣ESG永續（00850）直接追蹤台灣永續指數，政府四大基金等代操也參考永續指數。
臺灣永續指數此次將新增長榮海、上銀、臻鼎-KY（4958）、台玻（1802）、及智邦（2345），剔除中鋼與長榮航。台股中唯一一檔追蹤該指數的ETF-元大臺灣ESG永續現各持有中鋼及長榮航4,755張、889張，持股比重約1.43%及0.15%；調整後成分股將自現階段的66檔增加到69檔。
18日盤後臺灣永續指數最新成分股將正式生效，同日台灣50、台灣高股息等臺灣指數系列同步調整，依元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）及元大高股息（0056）三大台股ETF的規模逾1,933億元，元大臺灣ESG永續約77億元，當天調整的潛在資金達2,010億元。
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