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新光金控11月稅後淨損8.17億元 完整解析在這裡

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

新光金控（2888）今(9)日晚間公告獲利自結數，今年11月稅後淨損8.17億元、年減380.6%；前11月稅後純益174.47億元、年減8.7%，累計每股稅後純益(EPS)為1.36元。

新光金控11月獲利盈轉虧，因核心子公司新光人壽11月稅後淨損16.37億元，虧損幅度為去年同期將近兩倍，新壽去年11月稅後淨損8.24億元。

新光金控資深副總徐順鋆表示，新光人壽因新台幣對美元11月升值，及外匯避險工具NDF有評價損失，整體匯兌成本不含外匯價格變動準備金在內，高達30幾億元。

新壽10月底外匯價格變動準備金餘額54.5億元，11月動用外準金沖抵8.5億元匯兌損失後，外匯避險成本還是接近30億元。

新壽11月稅後淨損16.37億元，除了匯兌成本增加，另外也因並未趁國內外股市走高時出脫持股，透過資本利得挹注來減少虧損。

徐順鋆表示，壽險公司通常用兩種方式來因應避險成本攀升，提高國外投資部位的避險比率，抑或，透過外匯價格變動準備金來沖抵匯兌損失。

新台幣升值預期強烈，避險工具NDF的外匯避險成本12月一度飆高到6~7%，提高避險比率對壽險公司來講有「太貴划不來、浪費」等疑慮，因而多數透過增提外準金來因應。

新壽11月底外準金餘額降至46億元，徐順鋆表示，已規劃12月要增提，實際提列金額看情況再決定。

新光金另外兩家子公司則是銀行獲利穩定，證券表現亮眼。新光銀行11月稅後純益4.32億元、年減6.1%；元富證券11月稅後純益4.2億元、年增677.8%。

徐順鋆表示，新光銀行授信品質良好，11月底逾放比0.19%、呆帳覆蓋率670%，前11月的淨提存金額占放款餘額僅0.15%，新增信用成本低，對獲利帶來支撐。

今年銀行保險不好做，新光銀行前11月淨手收還沒達成預算目標，但淨利息收入已經達成，全年獲利也有機會達成稅後純益60億元的預算目標。

元富證券方面，徐順鋆說，元富證的表現非常好，前11月稅後純益16.47億元，已經突破該公司歷來單年新高。

元富證繳出獲利好成績，主因台股成交量大，經紀業務的手續費收入大增，另外在自營部分，也有評價利益與資本利得貢獻。

新光金控 外匯

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