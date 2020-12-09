慘！Q3購屋總金額創高 購買面積卻比五年前縮水近兩坪

據聯徵中心最新房貸統計資料顯示，第3季新增樣本數量為4.72萬件、創近29季以來新高，且購屋總金額達1,143萬元與核貸成數中位數78.7%均同步創下2009年統計以來新高，再加上貸款利率創下1.46%新低，惟國人購屋面積卻縮水，平均購買建物面積也較五年前縮水近兩坪、達45.37坪，顯見購買一戶總價破千萬元的房子越來越普遍，但房子卻愈買愈小，買方購屋壓力日趨沉重。

後疫情時代房市買氣有多熱，熱到引發央行出手打炒房，從聯徵中心最新第3季房貸統計數據可看出端倪。該份資料顯示，今年第3季房貸新增樣本數量為4.72萬件，不僅較去年同期3.78萬件增加25%，更創下2013年第2季以來新高，顯示今年下半年房市交易熱絡，推升第3季房貸新增樣本數量。

第3季不僅房市買氣增強，該份資料顯示，在高房價、市場游資泛濫環境下，同步墊高單季購屋總金額衝上1,143萬元，以及核貸成數中位數達78.7%，雙雙創下2009年統計以來新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，這一波房市買氣噴發，讓開發商更積極投入土地市場，一手市場也出現部份炒作行為，在央行避免游資投入房地產、並針對建商和短線投資客透過個人或公司法人名義炒房或炒地，認為接下來在新一輪的選擇性信用管制措施之下，過熱房市可望降溫回歸正常。