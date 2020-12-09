證交所取得ISO 22301認證 交易服務提升

證交所服務流程不斷翻新，經全面檢討證券交易核心業務服務流程、評估影響營運持續的威脅事件及建立災難應變復原能力等關鍵項目，日前正式通過「ISO 22301營運持續管理系統」驗證作業，取得國際標準ISO 22301認證，可望提供更優化的交易服務。

證交所表示，109年初交易所即規劃導入營運持續管理系統（BCMS），經過近一年的努力，於12月8日通過英國標準協會（BSI）驗證作業，正式取得「ISO 22301營運持續管理系統」國際標準認證。此次申請認證係基於強化「維護證券市場穩定」、「保障投資人權益」與「提昇服務品質」的經營理念。

透過導入ISO營運持續管理系統，可有效降低破壞性衝擊風險，中斷事故發生時，亦能適時啟動回復程序，並於時限內恢復營運，以確保台灣證券集中交易市場正常運作，進而提供更優質服務。

證交所表示，ISO 22301營運持續管理系統的初期效益，在於整合執行緊急應變及復原行動所需人員與資源、建立與相關單位溝通聯繫之一致性機制，及加強人員面對緊急狀況應變熟練度。而透過建立一個完整、可行、有效的營運持續管理系統，也為集中交易市場營運提供最佳保障。