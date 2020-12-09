永豐金：台股已到高點 房市、美元及原物料是明年亮點

展望2021年，永豐金控首席經濟學家黃蔭基表示，明年將是未來四年經濟最好的一年，台股已到高點，看好房市、美元、原物料。黃蔭基表示，資金饗宴持續，股市受惠，全球房市也會受惠，「央行打炒房不影響剛性需求」。美元持續弱勢，熱錢流向非美貨幣。受惠於全球景氣復甦、中國需求強勁，鐵、銅、鋅等原物料行情還有24%的上漲空間。

電子股撐盤，金融跌幅收斂，台股今天終場上漲29點，收在14390點，再創歷史收盤新高。永豐金控今天舉行投資展望說明會，2021年在QE饗宴、產業復甦以及疫苗問世下，以2.3倍本淨比、18倍本益比計算，明年台股高點看14800點。

以今天台股收盤價及近期不斷創新高來看，永豐金控對台股的看法偏向保守，黃蔭基表示，在資金行情下，台股表現不會差，向下有防護、「進場就對了」，但股市仍受基本面影響。以現在的行情來看，台股已到高點，有股不管如何就要續抱，空手者現在進場划不來，建議修正至1300點時再進場。

永豐投顧表示，明年展望佳、利多促擁、股市熱絡，但基本面會起伏，疫苗不會一帆風順，進場還是有機會，空手投資人要有耐心。