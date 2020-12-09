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街口支付祭補貼 打造長達七周「璀璨桃園支付節」

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
街口支付。 街口／提供
街口支付。 街口／提供

電子支付業者街口支付積極響應政策持續推動行動支付，同時推升行動支付使用率、促進地方消費提升，攜手致力於推廣智慧城市應用的桃園，從12月14日到1月底，推出「璀璨桃園支付節」，邀集桃園境內逾5,000家合作店家，於2021跨年之際，抓緊歲末年初購物潮，透過現金回饋活動，刺激民眾消費、協助桃園商圈的發展；預計將吸引超過1,000萬人次到桃園消費，創造至少2億元商機。

桃園市長鄭文燦表示，民間協助振興，在振興三倍券屆滿前夕，為延續買氣，與街口支付以及5,000多家店家合作，加碼推出璀璨桃園支付節，一方面拉昇經濟，另一方面配合中央推廣行動支付的目標，藉此帶動桃園商圈行動支付普及應用。街口電子支付總經理黃峰昶說，這次是街口支付首次與單一城市合作打造支付節，也計畫未來將與台中、新竹等城市深度合作，勢必將帶起新一波行動支付潮流，請各位敬請期待。

街口電子支付董事長胡亦嘉則表示，今年從數據上顯示桃園是今年全台行動支付使用率成長最快的城市，街口支付希望配合政府政策，發展行動支付，為商家提升業績，因此舉辦為期7周的優惠活動，用數據精準配對消費者與商家，未來並更將深耕桃園，期望能協助桃園成為數位發展最進步的城市。

行動支付 街口支付 智慧城市

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