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冠德表態挺央行打炒房 更直言是展現競爭力時刻

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

央行祭出四項打炒房措施，對此，冠德建設（2520）今（9）日指出，身為不動產開發商的一份子，對於央行為了健全房市長遠發展與資源的合理配置所採行的措施，抱持正面與肯定的態度，並且全力配合政府相關政策。

針對這次被外界視為「房地產界十年來最大衝擊」的信用管制措施，冠德建設認為，短期內對開發商可能有所衝擊，但冠德建設憑藉四十多年的穩健經營基礎，長期而言，當不至於受到太大影響。

綜觀這次被不動產業界視為危機的新措施，冠德認為，對於冠德集團而言是一項很好的試煉與考驗，也是展現競爭力的時刻。

冠德強調，冠德企業集團本諸著永續發展的經營理念，多年來長期關注社會公平正義，關懷並協助弱勢團體，同時積極參與公益活動，以善盡企業社會責任。這是當初創辦人創業的宗旨，也是企業集團所一直奉行的圭臬。

央行 炒房 公益活動

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