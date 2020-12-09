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黃蔭基：美元續弱、新台幣明年將「從國宅變豪宅」

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
新台幣匯價持續走升，盤中已經升破28.25元。圖/資料照片
新台幣匯價持續走升，盤中已經升破28.25元。圖/資料照片

永豐金控今（9）日舉行2021年投資展望會，永豐金控看台灣經濟成長率認為是「倒N型」成長，估3.7％，永豐金首席經濟學家黃蔭基說，「2020年在底、2021年在最上面」，明年最大的風險則是「資產泡沫化」，不過也要注意「QE已經政治化」。

對於新台幣匯價持續走升，盤中已經升破28.25元，黃蔭基認為，目前新台幣價位是國宅，「明年會變豪宅」，續往豪宅方向移動，美元指數往85移動。

新台幣走升，是否會造成電子業等企業匯損壓力？永豐投顧資深經理楊達康認為，中美貿易占訂單移轉仍有需求，明年零組件等需求持續上揚，匯損已經不會是電子業最重視的問題，電子業明年仍然會持續成長。

至於金融股，今年資本利得較高，但低利環境並對金融業並不有利，但金融股的確是要長線持有。

美元部分，永豐金控認為，美元持續弱勢。資金面Fed持續印鈔，政治面拜登勝選，美中貿易戰可望緩和，熱錢流向非美貨幣，加上避險面疫苗可望在2021年施打，美元避險需求減少，美元貶值態勢預期持續至2021上半年，DXY往85移動。

台灣不動產部分，永豐金控認為，台灣也感受到利率走低與台商回台的資金效應，雖然央行7日祭出選擇性信用管制，但剛性需求仍在，台灣2021年房地產續溫趨勢不變。

資產泡沫化風險部分，永豐金控解釋，以2013年的經驗，Fed在預告QE tapering之後股市修正8%，金融市場必須提高警覺。其次是資金饗宴、熱錢氾濫，股價房價頻創史高，資產泡沫在無形之中日益膨脹，考量疫情令各國擴大支出進行紓困，政府債務佔GDP比重驟升，一旦利率反轉，家計與企業債務負擔加重，戳破資產泡沫，金融市場恐上演Minsky Moment。

永豐金控 新台幣 電子業

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