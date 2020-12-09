新台幣午盤勁揚2.95角 暫收28.221元

原本在28.5附近僵持不下近1個月的台幣，忽然在12月3日出現了變化，先是一路衝到28.4，接著又看到了28.25，創下1997年7月以來新高，這個現象是否代表台幣準備如脫韁野馬，衝到某外資所說的27.5價位嗎？

2020-12-09 10:17