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釋字777號解釋後，什麼樣的行為才算「肇事逃逸」？

新台幣午盤勁揚2.95角 暫收28.221元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，無論台灣或是中國大陸匯率升值都是有經濟基本面支撐，這也是央行還能容忍匯率升值的原因。圖/資料照片
星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，無論台灣或是中國大陸匯率升值都是有經濟基本面支撐，這也是央行還能容忍匯率升值的原因。圖/資料照片

新台幣今（9）日午盤勁揚2.95角，暫收28.221元兌1美元，成交金額9.86億美元。

台股今天開低震盪反彈，新台幣則是一開盤就大漲2.16角，並持續盤旋在高檔價位，一度觸及28.22元，大漲2.96角。

外匯交易員表示，近期央行鬆手不再力守 28.5元價位，這讓新台幣升值的壓力有所減輕，但為顧及出口商的業績表現，預料近期央行應該會繼續守住28.25元新關卡，至於能守多久，則仍待觀察。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，貨幣升值是基於經濟表現亮眼原因，有經濟基本面支撐，不是一個需要非常擔心的事情，例如中國大陸人民銀行對今年人民幣匯率沒有太多干預，人民幣匯率發展吻合今年經濟基本面，包括大陸和台灣目前沒有看到實際有效匯率超過均衡水平很大幅度，或是損害出口競爭力，這也解釋了為何亞洲國家央行還能容忍匯率升值的主要原因。

人民幣匯率 新台幣 央行

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