元大金獲CDP最高等級「A」認證 為金融業最佳成績

國際非營利組織CDP(原碳揭露專案)公布2020年最新評比成績，元大金控（2885）戮力將氣候變遷議題納入公司治理與經營戰略的重要一環，且以國際標準自我要求，已成功導入5項ISO環境相關管理系統，提升環境永續績效，並攜手供應商落實永續作為，深獲CDP認可，在溫室氣體排放、減排活動、風險揭露及價值鏈議合項目中獲得高分，是國內獲得「領導等級」（Leadership level)A級的金融業者，在對抗氣候變遷行動中，為國際標竿企業。

CDP是2003年由35個國際主流法人投資機構連署發起成立的非營利組織機構，目前代表超過管理超過96兆美元的投資機構，鼓勵企業界進行碳排量揭露，受到全球投資人高度重視。而此次台灣共有144家企業受評，其中元大金控獲得「A list領導等級」最高等級肯定。元大金控長期重視氣候變遷對環境造成的影響，因應此一新興風險，組成「環境永續」專案小組，負責建置企業內部的溫室氣體盤查管理系統，藉由自主環保措施、能源管理與環境教育推廣，創造環境永續發展。

元大金控在綠色行動實踐上，戮力建置多項ISO管理系統，自2015年即導入ISO 14001環境管理系統，是金融業綠色先鋒；2019年集團全台316個據點，全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查，全年度節能減少560公噸溫室氣體排放量，約等同1.5座大安森林公園年度碳吸收量，同時達成節電約105萬度，約省下近百萬國人的年均用電量，是溫室氣體盤查查驗覆蓋率百分百的金控公司，並獲得英國標準協會（BSI）台灣分公司頒發ISO 50001認證。

元大金控更以「開源節流」概念為地球環境努力，自2016年起積極響應低碳能源，累計認購綠色電力達251萬度。也將永續價值影響力擴大至供應鏈，導入ISO 20400永續採購指南，建構永續採購流程，每年舉辦供應商大會，支持低碳、永續商品的企業，攜手供應商全面實踐永續作為。

元大集團在推動ESG(環境、社會、公司治理）績效與策略展現國際高度，近期屢獲國外專業機構肯定，連續兩年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股雙榜，更位居道瓊永續世界指數為綜合金融類全球第三名；也獲得英國標準協會(BSI)頒發2020永續韌性獎-領航獎殊榮。