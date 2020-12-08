日盛證券成長抵銷銀行衰退 帶動日盛金獲利年增18%

日盛金控（5820）自結11月單月稅後純益2.16億元，月增3.6%，每股稅後純益（EPS）為0.7元。累計前11月稅後純益26.44億元，年增率18.2%。

今年受新冠肺炎疫情影響，銀行業普遍受利差下滑與企金放款風險增加等因素導致獲利衰退，日盛金也不例外，兩家子公司中，日盛銀行前11月稅後純益8.95億元，比去年同期衰退25%，日盛證券則是受惠台股量增價漲而大幅成長，前11月稅後純益18.19億元，比去年同期大增62%，使得日盛金獲利比去年成長亮麗。

日盛金11月單月獲利較前月大增，也同樣是因為日盛證券，主因台股11月行情佳，日盛證券11月單月獲利較上月大幅成長1倍多，達到1.55億元，子公司日盛銀行則是下降至單月獲利0.67億元。