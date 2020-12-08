日盛證券成長抵銷銀行衰退 帶動日盛金獲利年增18%
日盛金控（5820）自結11月單月稅後純益2.16億元，月增3.6%，每股稅後純益（EPS）為0.7元。累計前11月稅後純益26.44億元，年增率18.2%。
今年受新冠肺炎疫情影響，銀行業普遍受利差下滑與企金放款風險增加等因素導致獲利衰退，日盛金也不例外，兩家子公司中，日盛銀行前11月稅後純益8.95億元，比去年同期衰退25%，日盛證券則是受惠台股量增價漲而大幅成長，前11月稅後純益18.19億元，比去年同期大增62%，使得日盛金獲利比去年成長亮麗。
日盛金11月單月獲利較前月大增，也同樣是因為日盛證券，主因台股11月行情佳，日盛證券11月單月獲利較上月大幅成長1倍多，達到1.55億元，子公司日盛銀行則是下降至單月獲利0.67億元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言