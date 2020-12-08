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花旗銀宣布升級3張信用卡優惠 2021目標透露玄機

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
花旗行動生活家APP升級，提供客戶更直覺、無痛點地享受數位金融服務。圖左為花旗(台灣)銀行 數位化通路與客戶體驗中心負責人 聶詩、圖中為花旗(台灣)銀行消費金融總事業群負責人 慕嘉、圖右為花旗(台灣)銀行信用卡暨信貸事業群負責人蘇育徵。 圖／花旗提供
花旗行動生活家APP升級，提供客戶更直覺、無痛點地享受數位金融服務。圖左為花旗(台灣)銀行 數位化通路與客戶體驗中心負責人 聶詩、圖中為花旗(台灣)銀行消費金融總事業群負責人 慕嘉、圖右為花旗(台灣)銀行信用卡暨信貸事業群負責人蘇育徵。 圖／花旗提供

在台外銀第一大發卡行花旗銀今（8）日宣布，啟動三張信用卡權益升級優惠以及花旗行動生活加APP升級。2021年目標是否是成為國內第五大發卡行？花旗銀今日表示，成長是具體目標，花旗銀會持續追求成長以及進步，確保客戶滿意，了解客戶需求，升級信用卡權益服務就是針對客戶需求而推出。

花旗銀今日宣布啟動三大信用卡權益優惠升級，包含花旗現金回饋PLUS鈦金卡即日起不限國內外，不限消費通路，新戶申辦最高可享行動支付10%回饋；花旗寰旅卡、Citi Prestige卡更結合飯店、雙鐵及旅遊等消費場域，全面啟動權益升級服務，提供卡友煥然一新的消費模式，享受精采生活。

同時，花旗同時升級數位金融服務，即日起登入花旗行動生活家APP，即可進行線上開卡、設定預借現金密碼，一指掌握信用卡消費、紅利點數、哩程累積以及資產明細，花旗並進一步結合大數據，打造客製化的金融服務，依據客戶消費習慣，量身訂做屬於客戶的專屬優惠，即時提供客戶最新的產品資訊。

因為新冠肺炎疫情關係，花旗銀指出，發現台灣的機會比任何時候都還要多，

花旗銀信用卡及信貸事業群負責人蘇育徵指出，之所以一次推出三大信用卡權益升級優惠，原因是疫情改變國人消費習慣，國內2-3天的輕旅行比例在疫情後上升了30%。信用卡哩程數在航空相關服務的兌換，使用率下降80%，非航空類的哩程數兌換率成長2.5倍，其中又以轉換到市區停車、帳單折抵等服務最多。

花旗銀台灣區消費金融總事業群負責人慕嘉Müge Yüzüak指出，在台灣信用卡市場競爭激烈，但花旗認為，質量遠比數量來得重要，新冠肺炎疫情讓花旗銀發現台灣有相當多機會，為解決客戶選擇使用何種信用卡的痛點，花旗銀希望提供更讓客戶覺得好用、成為更常使用的信用卡。

她說，這就像打高爾夫，會持續與自己挑戰、升級。花旗銀雖然有相當大的基本盤，但會持續確保客戶滿意度，且花旗銀仍有成長的空間，對於卡友因為尋求更好的利益而勤於更換信用卡，花旗銀也提供了更好的商品、升級信用卡內容，以長期經營與客戶之間的關係為重。

她說，花旗(台灣)獲得集團在整體消金業務上的投資，包括數位體驗、系統升級等，展現台灣市場的重要性。花旗致力提供客戶精緻的金融服務，因此，升級信用卡回饋權益，並結合花旗行動生活家APP升級，協助客戶更直覺、無痛點地使用信用卡及享受數位金融服務。

花旗 信用卡 疫情

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