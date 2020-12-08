央行打炒房 多家行庫緊急下修明年土建融目標

中央銀行重砲打炒房，多家行庫緊急下修2021年的土建融目標。一家銀行高層說，央行對購地貸款設限，明年土建融恐持平、呈「零成長」；另一位銀行高層則說，民營銀行過去常用高成數、低利率搶客，央行控管後，客戶可能回流更具專業度的公股行庫，土建融反而有機會大進補。

近年來房市交易熱，行庫高層分析，主要有三大原因，一，台商回流設廠引起產業聚落效應，炒熱新竹、台中、台南等地房價；二，剛性需求遞延買盤進場，眼見房價不斷飆高，激發自住買盤產生「此時不買更待何時」的搶購意願；三，資金寬鬆、市場利率跌至歷史低點，創造有效需求。

銀行高層分析，在央行嚴加管控後，預料房市交易量將明顯降溫，房價也可能因而下修，但銀行無法再拉高貸款成數、壓低利率殺價競爭，最後就只能比專業，專業度高的銀行甚至有機會業務大爆發。

一家房貸主要銀行主管說，央行這次出手比預期要來得重，且事先並無預警，一度引發銀行內部大亂，原先已送審的案件全打了回票、必須修正成符合央行規定後再重新送審。

「有些優質客戶的土融給到八成，央行無預警宣布管制措施後，得修正成6.5成，且其中一成要動工才能撥貸，等於大幅縮減2.5成，如此一來，建商購地的自備款得大幅拉高，預料對明年建商推案會有明顯的抑制效果」，銀行主管說。

銀行主管分析，如果是中小型建商，口袋沒那麼深，已經談好購地，但銀行突然縮減貸款成數，就必須額外籌錢來付款，因此央行這個措施，對建商而言算是下手非常重。