樂天取純網銀營業執照 獨家回應：「生孩子很不容易」

金管會今（8）日宣布，正式核發樂天國際商業銀行的營業執照，成為三家純網銀中第一家取得營業執照的業者。樂天國際商業銀行董事長簡明仁稍晚了解到消息，相當開心，相當感謝金管會，後續的流程，則是希望能衝刺在年底前正式營運。

簡明仁說，「生一個孩子很不容易，尤其是銀行特別不同，不能有任何一點閃失，謹慎達成」，終於取得正式營業執照，他相當感謝金管會。

是否可以年底前正式營運？簡明仁說，後續須與中央銀行、存保等金融周邊主管單位連結測試，會一樣一樣來，希望能盡量敢在年底前正式營運。

根據國票金日前法說會上，樂天國際商業銀透露的的初期開業營運項目，包括存款、轉帳、金融卡、小額信貸等，3個月後做房貸、3個月後做企業貸款，但企業貸款先決條件要等待金管會再鬆綁企業網路開戶限制，未來營業後的員工人數將達160人，預計將再招募30人，主要是資訊相關人員、資安等。

此外，未來也預計利用卡片串接日本樂天銀行的服務，預計在第一階段推出。信用卡部分，未來初期會先使用在台發行樂天信用卡，預計一年後才會發行自己的信用卡，因為初期最重要的是系統穩定