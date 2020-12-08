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金管會將開放國人定期定額買美股 有助央行阻升新台幣

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今天宣布啟動資本市場藍圖，預計明年開放國人複委託，可採「定期定額」方式，買美股等國外有價證券，屆時國人除可「定期定額」買台股外，也可以買國外股票。

金管會證期局長張振山表示，資本市場藍圖希望在未來三年內，打造具前瞻性與國際競爭力的資本市場。

資本市場藍圖在國人複委託方面有多項開放措施，包括開放國人以「定期定額」方式，買賣國外有價證券。

證期局官員表示，國內台股已開放「定期定額」投資方式，複委託投資國外有價證券，去年開放「定期定股」方式，例如約定買蘋果股票100股，因股價變動，不便投資人跟券商約定，因此成效不是很好

因此研議開放「定期定額」方式，投資人可約定每月或每半年扣款，固定金額投資，由於會有買了畸零股問題，因此需要再跟券商公會討論，看券商如何處理。

國人券商今年複委託的成交量有3兆元，創新歷年新高，開放一般散戶可用定期定額方式投資後，可吸引更多投資人投入，明年開放後，國人「錢進海外」，將有助化解中央銀行阻升新台幣壓力。

金管會則強調，這項開放措施主要是推動國際化，並增加國人更多投資管道。

資本市場 金管會 新台幣

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