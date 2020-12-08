國內首家！樂天銀行正式拿到純網銀執照

金管會今宣布，正式核准樂天國際商業銀行的營業執照，這是國內首家純網銀取的營業執照，銀行局表示，樂天銀行可以開始進行試營運後正式上路。

銀行局表示，樂天銀行是日本樂天銀行與國票金控共同合資成立的純網路銀行，在去年8月2日獲金管會許可設立後，經過一年準備後，向金管會申請核發營業執照。金管會日前已完成全部書面及實地的審查作業，正式在今天核發營業執照。

銀行局也透露，因為樂天銀行是純網銀，但客戶仍然有領取現鈔的需求，樂天銀行是跟其他銀行業者合作，透過其他銀行的ATM就可以領取現鈔。

至於另外兩家純網銀，銀行局說，剩下兩家目前正積極準備開業相關事項，純網銀開業後，金管會將與中央銀行及中央存款保險公司共同合作，強化純網路銀行監理，包括流動性風險、信用風險、信譽風險及資訊安全等作業風險管理。