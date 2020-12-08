快訊

浙江台商可能是本土染疫！指揮中心鬆口：培養病毒確認序列

台灣2020年度代表字揭曉！歡迎來到「疫」時代

訊連搶進智慧金融市場 推臉部辨識eKYC方案

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
訊連發表新版FaceMe® eKYC & Fintech智慧金融解決方案，並將在12月24日舉辦 「FaceMe® eKYC & Fintech 掌握智慧金融刷臉先機」線上研討會，分享金融科技最新趨勢與eKYC等重點應用項目。
訊連發表新版FaceMe® eKYC & Fintech智慧金融解決方案，並將在12月24日舉辦 「FaceMe® eKYC & Fintech 掌握智慧金融刷臉先機」線上研討會，分享金融科技最新趨勢與eKYC等重點應用項目。

軟體大廠訊連（5203）近年強攻AI臉部辨識領域，今（8）日發表新版FaceMe® eKYC & Fintech智慧金融解決方案，透過臉部辨識eKYC，即可進行人證比對、身分辨識等應用，提升各式服務申辦的效率與安全。訊連也將在12月24日舉辦 「FaceMe® eKYC & Fintech 掌握智慧金融刷臉先機」線上研討會，分享金融科技最新趨勢與eKYC等重點應用項目。

eKYC （Electronic Know Your Customer）是金融科技的重點應用項目，臉部辨識與其他生物辨識技術相比，相對易用、辨識率高並更加快速，可相容於行動裝置及電腦上的攝影機，不用另外搭配指紋掃描、虹膜掃描等專屬硬體。

訊連指出，旗下臉部辨識引擎FaceMe®在全球知名的NIST FRVT臉部辨識1:1及1:N評比中，名列全球頂尖開發團隊體之列。透過FaceMe®高精準度的臉部辨識技術，可為智慧金融提供高達99.7%的辨識率，除了可準確進行人證比對及身分辨識外，也能提供有效的防偽技術，杜絕透過臉部相片、影片或3D模型等方式攻擊系統，避免有心人士透過相片或臉部影片進行破解及身分盜用。

「金融科技是金融產業數位化轉型的第一步，這項技術節省大量時間和成本，並提高金融機構的服務水準。其中採用生物辨識的eKYC應用，可大幅提升金融認證之易用性，」訊連科技黃肇雄執行長表示，在新冠肺炎疫情之下，臉部辨識擁有非接觸性的優勢，是相當適合金融機構導入的生物辨識技術。

訊連指出，FaceMe® eKYC & Fintech智慧金融解決方案不僅提供高達99.7%的辨識率，還支援高精準度2D／3D臉部防偽，以及1:1人員核身 （人證比對）與1:N 身分辨識等功能，可應用於行動網銀、ATM無卡交易、行動投保與人員進出管理等。透過臉部辨識，金融業者可更快速、安全的核實用戶身分，同時將臉部特徵存放至伺服器建檔，供作後續服務使用，同時提升客戶體驗並改善客服人力龐大的問題。

訊連也將於12月24日舉辦 「FaceMe® eKYC & Fintech 掌握智慧金融刷臉先機」線上研討會，分享金融科技最新趨勢與eKYC等重點應用項目，讓台灣客戶可即時掌握金融科技的脈動。活動頁面：https://tw.cyberlink.com/stat/edms/cht/2020/Q4/12_FaceMe_Webinar/event.html

臉部辨識 訊連 金融科技

延伸閱讀

訊連推新版威力導演 搶攻macOS市場

智慧經營／張華禎360度服務 解決客戶痛點

補習班簽到也要臉部辨識 中國擬限制個資外洩

老翁醉倒超商滿口HELLO、I LOVE YOU 警揹上3樓送回家

相關新聞

訊連搶進智慧金融市場 推臉部辨識eKYC方案

軟體大廠訊連（5203）近年強攻AI臉部辨識領域，今（8）日發表新版FaceMe® eKYC & Fintech智慧金融...

三多行情 台新投信：2021年喜迎股債多頭榮景

金融市場在全球央行資金大放水挹注下，呈現股債齊揚的多頭行情，美股、台股指數皆創下歷史新高。展望2021年，台新投信投資長...

新台幣午盤升值2.73角 暫收28.261元

新台幣今（8）日午盤升值2.73角，暫收28.261元，成交金額7.69億美元。

蘇佐政今升任農業金庫總座 提四大任務

全國農業金庫8日召開臨時董事會，通過由合庫金控副總經理蘇佐政接任總經理一職，會後舉辦新任總經理布達典禮。蘇佐政提出未來四...

美債殖利率偏升 分析師：留意資金是否出現由債轉股

美國過去一周平均新冠肺炎確診人數再創新高，部分州郡宣布加大管制措施，景氣遭受影響的疑慮，令市場樂觀情緒有所降溫下，美歐股...

28字頭成為新常態？央行大戰熱錢，新台幣升勢恐煞不住！

一度失守「彭淮南防線」！新台幣對美元升升不息，衝破28.5元關卡，直搗28元整數大關。央行總裁楊金龍昨（12／7）破例召開記者會，宣布實施「選擇性信用管制」的打炒房政策，卻對新台幣匯率不願進一步評論。到底新台幣會升到何時？

國泰證券經營數位有成 敦南分公司11月交易額700億

國泰證券數位經營有成，以客戶需求為中心的全新數據驅動商業模式，於2020年創下產業驚奇新紀錄。全數位化經營台股經紀業務的...

農業金庫新總座 蘇佐政上任

全國農業金庫8日召開臨時董事會，通過由合庫金控副總經理蘇佐政接任總經理一職，會後舉辦新任總經理布達典禮，農委會副主委陳添...

「彭淮南防線」失守後，新台幣會升到多少？

眼看新台幣匯率盤中高點如雲霄飛車般，一路朝28.4、28.3甚至28.2元直奔而去，出口廠商與外匯投資人急得如熱鍋上的螞蟻，急忙向銀行探詢，匯價失守28.5元後，究竟會升到哪裡去？

新台幣開盤大升2.14角 為28.32元

新台幣今（8）日早盤以28.32元兌1美元，升值2.14角開出。

疫苗正面消息激勵 全球多數股市資金淨流入

英國批准疫苗正面消息刺激股市走高，但因川普可能加大對中制裁以及重要就業數據不如預期，全球股市樂觀保守情緒並存。根據美銀美...

新興亞股外資轉賣 印度獨受寵

雖然上周外資買盤縮手，但對明年經濟即將強力反彈的期待，使新興亞股熱情不減，再度開出紅盤！根據彭博統計，漲勢最高的前三市場...

熱門新聞

睽違十年！央行重砲打炒房 楊金龍宣布房市信用管制

央行出手打炒房 賴正鎰：原子彈來了

「萊豬白推了？」拜登不簽新貿易協定 王美花：我們要將心比心

央行理監事會前十天出手打房 出其不意狙擊炒房客

佳世達聯合艦隊再擴大 晚間說明公開收購案

央行推出打房策略 公司法人購屋貸款最高6成無寬限期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。