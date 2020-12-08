訊連搶進智慧金融市場 推臉部辨識eKYC方案

軟體大廠訊連（5203）近年強攻AI臉部辨識領域，今（8）日發表新版FaceMe® eKYC & Fintech智慧金融解決方案，透過臉部辨識eKYC，即可進行人證比對、身分辨識等應用，提升各式服務申辦的效率與安全。訊連也將在12月24日舉辦 「FaceMe® eKYC & Fintech 掌握智慧金融刷臉先機」線上研討會，分享金融科技最新趨勢與eKYC等重點應用項目。

eKYC （Electronic Know Your Customer）是金融科技的重點應用項目，臉部辨識與其他生物辨識技術相比，相對易用、辨識率高並更加快速，可相容於行動裝置及電腦上的攝影機，不用另外搭配指紋掃描、虹膜掃描等專屬硬體。

訊連指出，旗下臉部辨識引擎FaceMe®在全球知名的NIST FRVT臉部辨識1:1及1:N評比中，名列全球頂尖開發團隊體之列。透過FaceMe®高精準度的臉部辨識技術，可為智慧金融提供高達99.7%的辨識率，除了可準確進行人證比對及身分辨識外，也能提供有效的防偽技術，杜絕透過臉部相片、影片或3D模型等方式攻擊系統，避免有心人士透過相片或臉部影片進行破解及身分盜用。

「金融科技是金融產業數位化轉型的第一步，這項技術節省大量時間和成本，並提高金融機構的服務水準。其中採用生物辨識的eKYC應用，可大幅提升金融認證之易用性，」訊連科技黃肇雄執行長表示，在新冠肺炎疫情之下，臉部辨識擁有非接觸性的優勢，是相當適合金融機構導入的生物辨識技術。

訊連指出，FaceMe® eKYC & Fintech智慧金融解決方案不僅提供高達99.7%的辨識率，還支援高精準度2D／3D臉部防偽，以及1:1人員核身 （人證比對）與1:N 身分辨識等功能，可應用於行動網銀、ATM無卡交易、行動投保與人員進出管理等。透過臉部辨識，金融業者可更快速、安全的核實用戶身分，同時將臉部特徵存放至伺服器建檔，供作後續服務使用，同時提升客戶體驗並改善客服人力龐大的問題。

訊連也將於12月24日舉辦 「FaceMe® eKYC & Fintech 掌握智慧金融刷臉先機」線上研討會，分享金融科技最新趨勢與eKYC等重點應用項目，讓台灣客戶可即時掌握金融科技的脈動。活動頁面：https://tw.cyberlink.com/stat/edms/cht/2020/Q4/12_FaceMe_Webinar/event.html