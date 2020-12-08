三多行情 台新投信：2021年喜迎股債多頭榮景

金融市場在全球央行資金大放水挹注下，呈現股債齊揚的多頭行情，美股、台股指數皆創下歷史新高。展望2021年，台新投信投資長楊珮玉表示，在經濟、政策、資金三大方面持續偏多的三多行情下，預期股債仍將延續多頭榮景。

楊珮玉認為，2021年的投資主軸包括新興科技崛起、中國消費類股進入牛市、REITs浴火重生、ESG企業大行其道等，建議掌握ECARS（Emerging Market；China Consumption；AI New Life；REITs；Senior Secured）投資術，布局智慧生活、中國消費、REITs、ESG新興債、優先擔保高收債、台股科技等相關基金，提高財富增值勝率。

楊珮玉指出，美國就業、製造業、消費改善，以及中國及亞洲出口回溫，料全球GDP於2021年第2季開始回升。MSCI世界指數走勢落後PMI變動，顯見市場仍未積極反映明年的成長機會，全球股市未來仍有上漲空間。而在資金行情充沛、低利環境下，成長強勁的智慧生活相關類股漲升行情可期。看好產業包括：一、資料處理相關：5G、AI、物聯網、電動車、自駕、邊緣等創新產業持續推動科技成長，其發展關鍵即為對資料處理的要求；二、後疫情時代線上與線下需求：與之相關的品牌業者、電商、支付產業等將持續回溫；三、精準醫療：醫療產業的核心趨勢為數位化與個人化，遠距醫療與液態活檢為潛力極大的市場。

楊珮玉表示，除了創新科技具表現空間外，傳產價值股REITs也將迎來復甦行情。在聯準會持續QE與低利率環境下，總體經濟將持續復甦，再加上疫苗未來幾季內將普及，REITs基本面可望在2021上半年觸底，下半年恢復增長動能。美國REITs過去半年區間整理已久，指數近期向上突破後多頭確立，可望吸引逢低買盤進駐，未來一年REITs可望受惠，向上動能樂觀期待

陸股方面，楊珮玉指出，中國製造業PMI持續位於榮枯線上，且進入三季度以來景氣面不斷擴張，這一趨勢有望延續至2021 年，預計2021年製造業投資增速將達雙位數增長，2021年中國經濟增長率有機會達8.9%。預計中國是2020年全球唯一實現正增長的主要經濟體，2021年中國可能是增速最高的主要經濟體之一。中國經濟和就業市場的持續恢復，將推動居民可支配收入增速揚升，預計消費將超越投資，成為驅動中國經濟復甦的主力，另一方面，外需受壓，中國消費升級、消費轉移勢不可擋，十四五規劃期間（2021開始）中國消費市場規模有望成長成為全球第一，中國消費基金成搶手貨。

台新投信國內股票投資部副總沈建宏表示，全球三大央行寬鬆動能同比雖於2021第2季見頂，但2021年底資產負債表規模持續向上，有利資金行情延續，此外，2020年第4季至2021上半年疫苗陸續上市，經濟活動將陸續回歸常軌，股市回歸基本面，預估2021年台股企業獲利年增率將達兩位數以上，單季獲利年增率將在第1季見頂。在熱錢充沛、基本面向上加持下，2021年台股仍有高點可期，科技股仍將是2021年投資主軸。

在類股操作上，沈建宏建議可依五大方向布局：一、半導體為科技領頭羊：景氣熱絡從先進製程與12吋，外溢到8吋甚至6吋；二、5G仍是趨勢：材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠；三、汽車與電動車景氣復甦，相關供應鏈看好；四、傳產個別子產業：疫苗上市，經濟活動回到常軌將使消費、航空等產業有波段操作機會；五、可分次配息，台股高股息殖利率個股在震盪盤勢中評價可望獲得提升。

固定收益商品方面，台新投信固定收益投資部主管暨台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，歷史上市場在美國民主黨政府、分裂國會的環境，易產生金髮女孩投資環境，加上疫苗推廣的預期下，有利於風險性資產，尤其是在高收益債、新興市場債、抗通膨風險。此外，拜登主政下的美國政府，外交政策將重回多邊主義與全球化，新興市場企業可望受惠。WTO預估，全球商品貿易可望因經濟逐步開放而增長7.2%，若有效疫苗問世將再推動貿易增長3%，而IMF預估2021年新興市場經濟成長率可達6%，明顯優於成熟國家的3.9%。

尹晟龢指出，2021年第3季全球商品貿易指數將超過疫情前水準，在經濟成長、原物料價格上漲的情況下，新興市場國家的信用體質可望逐漸改善。另外，新興市場企業財務在疫情復甦後表現穩健，預計包含ESG特色在內的新興市場企業債升評家數逐漸增加，J.P. Morgan並預估2021年新興市場違約率將從3.5%下降至2.8%，基本面改善將有助於新興市場債吸引力提升，預期包含亞高收在內的新興市場將會是明年投資的焦點主題之一。