美債殖利率偏升 分析師：留意資金是否出現由債轉股

美國過去一周平均新冠肺炎確診人數再創新高，部分州郡宣布加大管制措施，景氣遭受影響的疑慮，令市場樂觀情緒有所降溫下，美歐股市止升回落，公債殖利率則同步走跌，回吐前日部分漲勢。今（8）日凌晨收盤時，終場10年期美債殖利率下跌4.3bps至0.9228%；10年期德債則下跌3.5bps至-0.582%。

國內大型法人機構表示，展望後市，焦點將在民主、共和兩黨就紓困法案，以及將於12月11日到期的短期支出法案，最後的協商進展。即便共和黨參院領袖麥康奈爾堅持5,000億美元版本，然鑑於民主黨已率先做出巨大妥協，且1月喬治亞州的兩席參議員選情陷入拉鋸，預料共和黨終將讓步，確保民意支持。

同時，候任的美國總統拜登亦釋放上任後政策續多的訊號，皆助長投資人對於經濟前景改善的預期，影響所及，預料下周美國聯準會召開聯邦利率委員會（FOMC）會議前，殖利率震盪偏升，挑戰1.0%~1.1%壓力關卡。

分析師表示，美國十年期公債殖利率若突破1%後，與美股殖利率約1.7%~1.8%差距有限，公債等無風險資產可能將再次獲得市場擁抱下，需留意資金是否再次出現由債轉股，連帶台股多空也將受影響。