28字頭成為新常態？央行大戰熱錢，新台幣升勢恐煞不住！

一度失守「彭淮南防線」！新台幣對美元升升不息，衝破28.5元關卡，直搗28元整數大關。央行總裁楊金龍昨（12／7）破例召開記者會，宣布實施「選擇性信用管制」的打炒房政策，卻對新台幣匯率不願進一步評論。到底新台幣會升到何時？

新台幣今年來強勢走升，台股也頻創歷史新高，縱使中央銀行使出洪荒之力，似乎也抵擋不了熱錢瘋狗浪！

7日早盤，在出口商持續拋匯下，新台幣勢如破竹，最高報價直衝28.26元對1美元，瘋狂大升2.61角。雖然終場央行進場調節，新台幣升幅收斂，由升轉貶，終場收在28.534元，但央行一路和熱錢大戰，守得相當辛苦。

「彭淮南防線」失守，發生在12月3日，央行在盤中棄守28.5元關卡，引爆出口商拋匯潮，台幣隔天就升破28.5元關卡，收在1997年亞洲金融風暴以來新高，改寫23年歷史紀錄。

台幣沒有太強？升幅不如歐元韓元人民幣

台幣升過頭了嗎？央行在臉書貼出一張亞洲主要貨幣對美元匯率的圖表，強調「今年以來新台幣對美元匯率並沒有太強」。

今年以來至12月4日止，新台幣對美元升值5.56％，相較於歐元（8.42％）、韓元（6.87％）、人民幣（6.63％），升幅仍不算最高。然而，這似乎也意味著，在比價效應下，台幣仍有再漲的空間。

事實上，早在10月15日，楊金龍在立法院報告時就透露：28字頭恐成為「短期常態」，而短期是指「大約半年或一年」。

新台幣繼續測「彭淮南防線」，已讓出口廠商叫苦連天，加上年底財報結算有「美化帳面」需求，上市櫃企業財報攤開恐怕都是匯損，在政治上已給了央行很大的壓力。

面對這一波新台幣匯率急升，以外銷導向的汽車零件、工具機產業大嘆「做白工」「匯率攻心，非常痛」；機械公會、紡織公會等主要出口商公會也傳出輪番上書央行，希望阻升新台幣，維持產業出口競爭力。

就連科技大廠，也因大部分營收以美元計價，新台幣狂升對營收及獲利，都有顯著不利的影響，財報恐不好看。據護國神山台積電估計，美元兌新台幣每貶值1％，台積電的營業利益率就會下降0.4個百分點。

為什麼台幣的未來升值態勢，恐煞不住？主要原因有三：

第一，美元預期持續走弱

首先，美元預期將繼續走弱，造成新台幣在內的一籃子貨幣遭殃。

尤其是最近獲美國候任總統拜登提名出任財政部長的Fed（美國聯準會）前主席葉倫（Janet Yellen），向來被視為「鴿派」，預期上任後將會擴大財政支出，大力刺激經濟，加上更加寬鬆的財政政策，將導致美元未來持續走弱。

摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）近日也再次警吿，疫情有可能造成美元崩潰，「由目前至2021年底，美元對其他主要貨幣匯率將下跌35％」，這意味著，台幣相對升值的趨勢還未結束。

第二，美元買盤今年來大減

央行這一役守得很辛苦，原因是，最近美元買盤幾乎只有央行在買。

從需求面來看，美元乏人問津，有幾個主要因素：

首先，疫情影響下，國人無法出國玩，少了60、70億美元的買盤。

其二，國際油價從去年的60多美元跌到今年約40多美元，油元支出減少。

第三，新台幣一年期定存利率超過美元一年期利率，存美元的吸引力降低。

第三，台灣經濟亮眼，11月出口創歷史次高

台灣經濟好也是台幣強勢的主因。即使全球大多數國家呈現經濟衰退，但防疫資優生的台灣卻一枝獨秀，今、明兩年預期經濟成長率在全球排名數一數二。加上第四季是電子業傳統旺季，最新公布的11月出口值達到319.9億美元，創歷年單月次高，且連續五個月正成長，為台幣升勢繼續點火。

雖然央行動用外匯存底大買美元，但資金熱浪難以抗擋！從央行最新公布的11月外匯存底餘額來看，單月大增121億美元，換算約新台幣近3500億元，央行不諱言，「外資大量匯入，導致外匯市場過度波動，本行進場調節」，但仍抵擋不了台幣升勢。

面對台幣強勢升值，業者也只能「吞下去」，除了自然避險、提高自身的產品競爭力之外，可說是避無可避。今年最後一次中央銀行理監事會議，將於12月17日舉行，屆時央行會端出什麼對抗熱錢措施，業者都在引頸期盼。

（文/鄧麗萍 攝影/張智傑 本文出自2020.12.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）