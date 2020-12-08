農業金庫新總座 蘇佐政上任

全國農業金庫8日召開臨時董事會，通過由合庫金控副總經理蘇佐政接任總經理一職，會後舉辦新任總經理布達典禮，農委會副主委陳添壽、農業金融局局長李聰勇、合庫金控董事長雷仲達、各農漁會代表等眾多貴賓亦出席觀禮。

蘇佐政深耕金融多年，曾擔任合作金庫分行經理、財富管理部協理、合庫投信總經理以及合庫金控副總經理，金融專業背景豐富。

陳添壽於典禮中致詞時提到，蘇佐政在金融業服務多年，擁有完整的專業經理人背景，借重他的金融專長，幫助農業金庫與全國農漁會信用部的經營發展，做農漁民的後盾。

農業金庫董事長吳明敏表示，今年是農業金庫屆滿十五年，努力克服許多困難與挑戰，建立穩定的經營基礎。期盼未來在蘇總經理的帶領之下，延續農業金庫的法定任務及各項業務推展。

最後，蘇佐政於典禮中感謝農委會的指派，未來將全力以赴，在董事長及董事會帶領下，使農業金庫成為多元發展的農業專業銀行，致力於台灣農業發展，並提出未來重要的四大任務如下：

一、提高農業放款：本公司為農業專業銀行，為落實法定任務，配合政府推出百億畜產升級計畫，協助農漁民、農漁產業取得所需資金為優先，110年農業放款目標為330億元，占放款總餘額目標10%；並持續協助青年返鄉從農政策，及推廣政策型農業專案貸款，吸引更多青年投入農漁產業，注入更多創意，協助農漁產業升級。

二、持續進行資訊整合及升級：目前已有176家農漁會完成上線作業，期待早日完成全國311家農漁會資訊共用整合之目標，並發展金融科技，建立農業產業競爭力，創新農業金融。

三、持續爭取籌設國際金融業務分行：為增加客戶往來深度，提供全方位境內外金融服務，協助境外臺商推動新南向業務，建構完整外匯版圖，將持續爭取籌設國際金融業務分行。

四、強化風險管理、落實法令遵循：將提升各級人員風險管理意識，於日常管理作業中落實風險評估及管控，強化全面風險控管，以有效做好風險管理及執行法令遵循機制，優化洗錢防制系統，持續改善其制度及作業流程；同時將善盡輔導角色，輔導農漁會強化內部控制，建立農業金融體系永續發展的基礎。