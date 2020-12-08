快訊

全球氣候變遷績效報告出爐！台灣仍吊車尾 4指標3項非常差

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農業金庫新總座 蘇佐政上任

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
合庫金控副總經理蘇佐政接任全國農業金庫總經理一職。圖／合庫提供。
合庫金控副總經理蘇佐政接任全國農業金庫總經理一職。圖／合庫提供。

全國農業金庫8日召開臨時董事會，通過由合庫金控副總經理蘇佐政接任總經理一職，會後舉辦新任總經理布達典禮，農委會副主委陳添壽、農業金融局局長李聰勇、合庫金控董事長雷仲達、各農漁會代表等眾多貴賓亦出席觀禮。

蘇佐政深耕金融多年，曾擔任合作金庫分行經理、財富管理部協理、合庫投信總經理以及合庫金控副總經理，金融專業背景豐富。

陳添壽於典禮中致詞時提到，蘇佐政在金融業服務多年，擁有完整的專業經理人背景，借重他的金融專長，幫助農業金庫與全國農漁會信用部的經營發展，做農漁民的後盾。

農業金庫董事長吳明敏表示，今年是農業金庫屆滿十五年，努力克服許多困難與挑戰，建立穩定的經營基礎。期盼未來在蘇總經理的帶領之下，延續農業金庫的法定任務及各項業務推展。

最後，蘇佐政於典禮中感謝農委會的指派，未來將全力以赴，在董事長及董事會帶領下，使農業金庫成為多元發展的農業專業銀行，致力於台灣農業發展，並提出未來重要的四大任務如下：

一、提高農業放款：本公司為農業專業銀行，為落實法定任務，配合政府推出百億畜產升級計畫，協助農漁民、農漁產業取得所需資金為優先，110年農業放款目標為330億元，占放款總餘額目標10%；並持續協助青年返鄉從農政策，及推廣政策型農業專案貸款，吸引更多青年投入農漁產業，注入更多創意，協助農漁產業升級。

二、持續進行資訊整合及升級：目前已有176家農漁會完成上線作業，期待早日完成全國311家農漁會資訊共用整合之目標，並發展金融科技，建立農業產業競爭力，創新農業金融。

三、持續爭取籌設國際金融業務分行：為增加客戶往來深度，提供全方位境內外金融服務，協助境外臺商推動新南向業務，建構完整外匯版圖，將持續爭取籌設國際金融業務分行。

四、強化風險管理、落實法令遵循：將提升各級人員風險管理意識，於日常管理作業中落實風險評估及管控，強化全面風險控管，以有效做好風險管理及執行法令遵循機制，優化洗錢防制系統，持續改善其制度及作業流程；同時將善盡輔導角色，輔導農漁會強化內部控制，建立農業金融體系永續發展的基礎。

農業 合庫金 金融業

延伸閱讀

AFMA 躋身頂級國際金融證照

睽違10年打炒房 央行祭4大限令首次納餘屋貸款成數

影／螞蟻金服贏在大數據？ 中市議員籲市府訂自治條例防患

房貸建築放款比率 居高不下

相關新聞

28字頭成為新常態？央行大戰熱錢，新台幣升勢恐煞不住！

一度失守「彭淮南防線」！新台幣對美元升升不息，衝破28.5元關卡，直搗28元整數大關。央行總裁楊金龍昨（12／7）破例召開記者會，宣布實施「選擇性信用管制」的打炒房政策，卻對新台幣匯率不願進一步評論。到底新台幣會升到何時？

美債殖利率偏升 分析師：留意資金是否出現由債轉股

美國過去一周平均新冠肺炎確診人數再創新高，部分州郡宣布加大管制措施，景氣遭受影響的疑慮，令市場樂觀情緒有所降溫下，美歐股...

國泰證券經營數位有成 敦南分公司11月交易額700億

國泰證券數位經營有成，以客戶需求為中心的全新數據驅動商業模式，於2020年創下產業驚奇新紀錄。全數位化經營台股經紀業務的...

農業金庫新總座 蘇佐政上任

全國農業金庫8日召開臨時董事會，通過由合庫金控副總經理蘇佐政接任總經理一職，會後舉辦新任總經理布達典禮，農委會副主委陳添...

「彭淮南防線」失守後，新台幣會升到多少？

眼看新台幣匯率盤中高點如雲霄飛車般，一路朝28.4、28.3甚至28.2元直奔而去，出口廠商與外匯投資人急得如熱鍋上的螞蟻，急忙向銀行探詢，匯價失守28.5元後，究竟會升到哪裡去？

新台幣開盤大升2.14角 為28.32元

新台幣今（8）日早盤以28.32元兌1美元，升值2.14角開出。

疫苗正面消息激勵 全球多數股市資金淨流入

英國批准疫苗正面消息刺激股市走高，但因川普可能加大對中制裁以及重要就業數據不如預期，全球股市樂觀保守情緒並存。根據美銀美...

新興亞股外資轉賣 印度獨受寵

雖然上周外資買盤縮手，但對明年經濟即將強力反彈的期待，使新興亞股熱情不減，再度開出紅盤！根據彭博統計，漲勢最高的前三市場...

政經私房話／蔡國基登玉山 領略人生哲學

「從山頂往山下看，與從平地往上看是完全不同的風景。」這是台彩總經理蔡國基攀登高山領略人生的風景哲學。蔡國基在螢光幕前總給...

蝦拚晚點付涉授信 恐喊停

蝦皮上月宣布開放消費者可申請「蝦拚晚點付」，讓消費者可以在一定額度內延遲付款，涉及授信業務。金管會主委黃天牧昨表示，金管...

黃天牧回應：保險業國外投資65％…不低

中央銀行為阻升匯率，日前建議金管會提高保險業國外投資上限及外幣保單免計入國外投資上限額度，金管會主委黃天牧昨（7）日首度...

中信送愛 點燃生命之火

新型冠狀病毒（COVID-19）衝擊各行各業，國內善款也大幅縮減，但仍有企業愛心不中斷。第36屆「點燃生命之火」全民愛心...

熱門新聞

睽違十年！央行重砲打炒房 楊金龍宣布房市信用管制

央行出手打炒房 賴正鎰：原子彈來了

央行理監事會前十天出手打房 出其不意狙擊炒房客

「萊豬白推了？」拜登不簽新貿易協定 王美花：我們要將心比心

佳世達聯合艦隊再擴大 晚間說明公開收購案

央行推出打房策略 公司法人購屋貸款最高6成無寬限期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。