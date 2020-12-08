疫苗正面消息激勵 全球多數股市資金淨流入

英國批准疫苗正面消息刺激股市走高，但因川普可能加大對中制裁以及重要就業數據不如預期，全球股市樂觀保守情緒並存。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除美股及已開發歐股小幅淨流出外，全球多數股市包括新興市場、拉美中東等皆迎來資金淨流入，其中亞洲不含日本股市淨流入金額來到40.65億美元，居全球股市之冠。

安聯投信表示，英國政府近日正式宣布批准輝瑞所生產的新冠肺炎疫苗，並預期於近期內可開始施打，美國政府方面對批准進度也持樂觀態度，相關正面訊息激勵風險性資產表現，雖有最新非農就業數據低於預期、美中緊張關係可能再起等利空消息環伺，但美股四大指數包括標普、那斯達克、費半及道瓊上周仍等齊寫新高，市場風險情緒整體仍偏向正面。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，隨著疫苗訊息帶動市場風險情緒轉佳，風險性資產近期表現正向，美股各指數也陸續繳出創高佳績。然而除了股票外，兼具股票與債券資產特性的可轉債今年以來其實也有不錯表現，其中又以經濟基本面穩健、企業多為產業龍頭的美國市場可轉債為佳，值得投資人關注。

謝佳伶表示， 可轉債在平時除可享有債券包括到期取回本金、獲得債息收益與跌至債券底價便可止跌的特色外，在市場出現較大震盪時，上漲超過其設定之轉換價格後可轉為股票資產賣出，獲取資本利得，且無上檔空間限制，可以說在充分參與市場成長的同時，下檔卻仍獲得一定保護，

謝佳伶表示，從1988年初（1月）至2020年9月間超過30年的時間內，全球經歷了包括網路公司泡沫化、金融海嘯、10年最長牛市及新冠肺炎等重大多空事件，在此期間美銀美林可轉債平均年化報酬率約為10.33%，緊跟同期間標普500指數約10.7%的表現；但同時年化波動卻僅有約11.46%，較標普指數的14.44%明顯為低，資產整體風險調整後報酬明顯為佳。

謝佳伶建議，雖整體市場情緒在疫苗利多及經濟復甦推動下偏向正面，但在美國疫情近日仍嚴峻、新一輪財政刺激政策尚卡關以及美國可能對中國祭出新一輪制裁等利空仍壟罩的前提下，建議在投資可布局美國可轉債，並再納入包括美國成長股、高息債等不同資產組成多重資產，進一步強化資產整體向上成長、下檔空間保護的特性，隨時準備好應對多空難測的市場環境。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在科技股帶動、展望樂觀及充沛資金推動下，台股於上周收盤時正式突破萬四關卡，再寫歷史新高。分析近期盤勢，廖哲宏指出，營收表現較佳的個股股價都有表現；進一步來看，未來展望看好的企業，股價也已陸續反應樂觀預期，此現象呼應了上半年雖因疫情影響產能，造成供給時間減少，但市場需求其實沒有消失，而是在遞延到下半年後重新浮現，並陸續反映於股價表現上。

展望後市，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，根據研究推估，台股上市櫃公司今年整年獲利有望成長約17.9%。往後到2021年第一季，雖成長率可能為整年中相對最低者，但因受惠於今年第一季的低基期效益，明年第一季年比成長幅度則有望大幅成長，且根據目前推估數據來看，明年在經濟持續復甦下，各季獲利有望皆為正數，展望正向。