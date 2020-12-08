元大證券獲利年增五成賺很大 助攻元大金表現步步高

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

元大金控（2885）旗下元大證券11月單月大賺超過19億元，續創單月歷史新高，帶動元大金11月獲利月增逾六成，至11月底元大金累計稅後純益228.51億元，每股稅後純益（EPS）1.88元，獲利年增率達14%，在多數非壽險型的大型金控仍未脫衰退局面下，元大金表現相當亮眼，而元大證券累計年增近五成的強勁獲利動能，則是元大金表現優異的大功臣。

元大金前十月累計稅後純益就已賺贏去年全年，11月再度發威，元大證券在7月單月獲利19億元創紀錄後，11月再攀高至19.09億元，累計前11月元大證券稅後純益122.63億元，比去年同期大幅成長49.8%，貢獻元大金獲利卓著。

元大證11月單月獲利再創高，主要受惠自營操作大賺，貢獻比重將近四成，元大銀11月獲利則是陡降至不到1億元，主因針對兩筆海外授信特定個案呆帳一次提足共約6億元備抵，再加上其他正常提存，因此單月獲利驟減，但個案呆帳全數提足後，未來視債權處分可能將可能有回沖利益。

元大金控 壽險

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元大金11月獲利 大增六成

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