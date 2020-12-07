說明2日權證交易緩慢 證交所：依法停止不正常委託單

權證交易系統12月2日傳出有委託回報延遲現象，證交所今天說明表示，目前處理證券交易分別設置股票與權證兩個系統，系統最大容量同樣都是每秒1.5萬筆，可處理瞬間最大量每秒4.5萬筆，總容量為每秒3萬筆。在今年三月實施逐筆交易前亦曾做過三次全市場最大容量測試，其瞬間最高委託單量亦僅達系統的三成，顯示目前系統容量足夠。

證交所說明，本(12)月2日當天早上股票交易系統仍正常運作，惟權證交易系統於9點4分，全市場券商每秒委託單量達16.2萬筆，其中單一券商每秒委託單量達9.3萬筆，遠超過系統最大容量的10倍，亦是瞬間最大量每秒4.5萬筆的三倍多，導致權證委託回報速度出現緩慢現象，惟已進入到主機內的委託單，其撮合、揭示及成交回報仍正常運作。

為解決委託回報緩慢問題，維持市場交易秩序，證交所表示，依主機共置服務管理辦法規定，暫停對該券商委託線路服務後，權證交易系統隨即於上午10:30恢復正常。

證交所表示，綜觀當日市場權證委託交易人數為1.78萬人，成交金額達19.9億元，與今年11月日平均的1.7萬人、20.7億元相當，可佐證當天委託回報雖有延遲，惟尚無影響整體權證市場交易。

證交所表示，國際證券市場常遇駭客作阻斷式攻擊(DDOS)，各交易所採取之因應措施，也是停止對有安全疑慮委託單服務（即流量清洗作法）。證交所表示，在正常交易系統容量已足夠下，對不正常委託單予以阻斷，不僅依法有據，亦與國際各交易所相同。

在委託單撮合、揭示、成交回報仍維持正常且交易量、值亦與平日無異下，應不致於影響投資人權益，惟如有投資人認為有實質權益受損，證交所將個案處理。

此外，證交所也表示，將根據此次經驗，檢討原由人工定時監測證券商委託流量改採自動化監控機制，以提升監測效率。並將持續查明瞬間大量封包下單造成網路設備異常原因，未來若市場能量持續增長，亦將適時擴充交易系統。