中信金11月獲利14.34億元 完整解析在這裡

中信金控（2891）今（7）日晚間公告，今年11月稅後純益14.34億元、年減12.1%；前11月稅後純益405.98億元、年減4.4%，累計每股稅後純益2.03元。

受到新冠肺炎疫情影響，中信金原本預估今年全年獲利將較去年同期衰退一至兩成，今年即將結束，經營團隊交出的獲利成績優於預期，全年有望以「年減不到5%」、小退收場。

中信金資深副總邱雅玲表示，新台幣對美元升勢再起，中信金子公司台灣人壽規劃12月增提外匯價格變動準備金，受此因素影響，全年獲利情況可能與今年前11個月的表現差不多。

中信金11月單月獲利年減12.1%，主因核心子公司中國信託銀行11月稅後純益15.53億元、年減22.1%，而中信銀單月獲利衰退較大，主因員工認股權評價成本增加。

邱雅玲解釋，美國民主黨總統候選人拜登勝選帶動全球主要股市走高，中信金因公司股價上漲，增提的員工認股權營業費用，當月多了四、五億元。

中信金11月底每股收19.15元，月增1.1元、增幅6.1%。

核心業務方面，邱雅玲表示，中信銀行11月淨利息收入與去年同期差不多，淨手續費收入則是年增4%。

息收方面，原本受到台灣、美國等降息影響而減少，但淨利息收益率（NIM）的跌幅已在7、8月份止跌；存放利差（Spread）也回穩。

邱雅玲說，雖然中信銀的存放利差低於去年同期，但透過放款成長量的增加，已把利差減少的部分彌補起來。

中信銀11月淨手續費收入年增4%，主要來自財富管理業務。邱雅玲說，中信銀的多元投資產品策略執行得宜，投資型保單、共同基金、債券、國外績優股等，銷售動能都很不錯。

中信金的人壽子公司，台灣人壽11月稅後淨損1.78億元、年增25.8%；邱雅玲表示，台壽11月單月虧損小於去年同期，主因營業費用減少，包括執行業務費用與員工激勵獎金都減少。

新台幣在中央銀行調控下，11月收盤價對美元升值1.01角，升幅0.35%，盤中實際交易價格則是升幅遠高於此。台壽11月整體外匯避險成本將近15億元，為平時每月10億至15億元的上緣，且比10月份的「10億出頭」的避險成本要多。

台壽從外匯價格變動準備金提撥資金因應匯兌損失，連動所及，台壽11月底外匯準備金餘額從10月底的29億降至24億元。

新台幣升值預期強烈，外匯避險工具NDF的避險成本大幅走高，台壽彈性因應，除了降低避險部位至六到七成，另也規劃增提外匯價格變動準備金，為今年7月以來第二次增提。據了解，初步規劃15億元，但須提交台壽12月董事會通過才能執行。