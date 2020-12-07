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法巴銀：電子商務股行情一面倒 恐面臨反轉

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

法國巴黎銀行最新針對財富管理客戶提出報告，展望2021年，龐大的刺激計劃帶來的效應、央行買債及積壓已久的需求將帶動全球經濟加速增長，預期通膨會持續低迷一段時間，並預期美國聯準會和歐洲央行明年將維持甚至是擴大其貨幣政策支持。

對於2021年投資標的，法國巴黎銀行指出，看好美國投資級企業債，以及香港和新加坡債券；並對美國高收益債維持「中性」觀點。法國巴黎銀行解釋，美國高收益債券指數的平均信貸評級改善，受惠於大量的「墮落天使」以及因違約而移除表現最差的債券。其票息率在渴望收益的大環境下是具吸引力的，但利差較低，因此法國巴黎銀行財富管理對美國高收益債維持「中性」觀點。

對於類股部分，法國巴黎銀行認為，沒有人可以否認電子商務與線上平台所帶動的結構性增長，成效更佳，且可自社交隔離及封鎖政策中受惠。但當此類股票的價格經歷了很耀眼的漲幅時，法國巴黎銀行財富管理也看到許多舊經濟類股仍處在週期性的底部，例如：金融、汽車製造、能源等類股。這種過於一面倒的行情，將如同2000年的科技泡沫一樣，遲早恐會面臨反轉。

外匯上，法國巴黎銀行財富管理預期，美元與其他貨幣不管是在名義收益率還是實際收益率方面的差距都將保持在很低的水平。此外，雙赤字擴闊以及美元相對於購買力平價被高估，也表明美元會進一步走弱。法國巴黎銀行財富管理對美元指數的12個月目標為90.2。

另外，英鎊於9月跌至6個月以來低位後，10月意外站穩，而且11月在英國的新冠疫情惡化的情況下仍然走強。雖然「英國脫歐」談判僵局依然存在，但市場卻保持樂觀，而且市場價格似乎沒有預期「無協議脫歐」。法國巴黎銀行財富管理對英鎊兌美元的12個月目標為1.39。

法國巴黎銀行財富管理在報告中指出，相信全球股市大跌的風險不高，原因是市場預期會有更多關於新冠疫情療法和疫苗的消息、世界經濟走上復甦之路，以及政治不確定性降低。

法國巴黎銀行財富管理繼續看好美國投資級企業債，雖然這類債券並不便宜，但因為有央行的支持，它們是政府債的可靠替代品。 法國巴黎銀行財富管理繼續看好香港和新加坡債券。有鑑於香港藍籌公司營運歷史悠久且風險管 理審慎，法國巴黎銀行財富管理普遍看好此等公司。此外，中國債券的估值並不便宜，但流動性充裕且供應可控，因此目前維持「中性」觀點

巴黎 法國 財富管理

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