永豐金無懼降息環境 前11月累計賺113.36億

低利環境中，永豐金控（2890）依舊繳出好成績。永豐金控今（7）日公布11月自結單月稅後盈餘，單月10.52億元，較去年11月的7.62億元大幅成長38%。

累計前11月稅後盈餘113.36億元，每股稅後EPS 1.01元，與去年相同，在今年美國聯準會（Fed）降息6碼、台灣央行降息一碼（0.25%）的環境下，永豐金控獲利屬於表現相當優秀。

永豐金控核心子公司永豐銀行11月稅後純益7.47億元，累計前11月稅後純益92.43億元，較去年同期93.9億元微幅衰退；另一子公司永豐金證券11月稅後純益3.38億元，累計前11月稅後純益24.28億元，較去年同期17.07億元大幅度成長42.2％。

永豐金控指出，今年獲利主秀來自永豐金控證券受惠股市表現活絡，日均量高，光前11月手續費就成長54％，另外銀行手續費也出現雙位數成長，淨利息收入表現也相當不錯。

面對央行今日祭出新的房市針對性審慎措施，永豐金控指出，對自身影響不大，目前LTV核貸成數平均落在六成一，房貸放款本身就相對嚴謹，會謹慎評估不動產地點、信用評等等分數，且每新增房貸都會提撥準備金，目前住宅建築及企業建築放款等相關放款總額占存款等相關比重，約為26.6%，距離30%上限仍有相當的距離。