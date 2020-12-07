快訊

打炒房、打炒匯？央行16:30召開臨時記者會 楊金龍親自主持

確定違法！彰縣萬人抗體血清調查 衛福部最高可罰百萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦皮想拿到電子支付執照 蝦拚晚點付恐需喊停

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
蝦皮11月宣布開放消費者可申請「蝦拚晚點付」，讓消費者可以在一定額度內延遲付款，涉及授信業務。圖／蝦皮購物提供
蝦皮11月宣布開放消費者可申請「蝦拚晚點付」，讓消費者可以在一定額度內延遲付款，涉及授信業務。圖／蝦皮購物提供

蝦皮11月宣布開放消費者可申請「蝦拚晚點付」，讓消費者可以在一定額度內延遲付款，涉及授信業務。金管會主委黃天牧今明確表示，若蝦皮支付未來正式拿到電子支付執照，將不會准許進行「蝦拚晚點付」的類似業務，電子支付業者也不能進行授信業務。

蝦皮購物在上月推出「蝦拚晚點付」，客戶經過審核後可以拿到一定的額度，最高3萬元，消費者可以先買後付，可以延後15天付款，還可以分期付款，但若延遲付款將收取一筆利息，立委擔憂恐衍伸新的雙卡風暴。

但因為目前蝦皮支付還是第三方支付，金管會雖已核准蝦皮支付申請電子支付，但還未正式發予電子支付執照，因為還有待經濟部投審會審核其增資的資金。

黃天牧今在財委會會後受訪表示，授信不是特許業務，但因蝦皮支付增資現在要經過投審會審查，就算是未來蝦皮支付升等到電子支付，銀行局也要對蝦皮支付在第三方支付時所做的業務進行了解，依照將三讀通過的電子支付條例要求進行審核。

銀行局局長莊琇媛也說明，依照電子支付條例，電子支付可以進行的業務項目都是明列的，如果說電子支付要涉入貸款業務，現在不會放行，因為電子支付一旦可以做放款業務加上又有小額儲值，這樣合起來就是類似銀行的業務，目前金管會所管的電子支付，也沒有任何一家有做小額貸款。

黃天牧也很明確指出，電子支付未來想做小額貸款，「從金管會角度，我們會保持很審慎態度。」也就是現在電子支付業務上不能做授信，未來也不會放行，就算第三方支付升格為電子支付，也不會放行做授信業務。

假設經濟部投審會核准蝦皮支付的增資，蝦皮支付可以正式向金管會申請電子支付執照。黃天牧表示，蝦皮支付還沒有核照，金管會只有給許可，還沒正式核發執照，在核照時會依電子支付條例去處理。

換言之，若「蝦拚晚點付」是由蝦皮支付在進行的業務，目前蝦皮支付是第三方支付，現在是由經濟部的管轄，但未來蝦皮支付若想拿到金管會核發的電子支付執照，「蝦拚晚點付」勢必要喊卡，否則恐無法順利拿到電子支付執照。

金管會 黃天牧 第三方支付

延伸閱讀

蝦拚晚點付恐成新卡債風暴？金管會將找合作銀行了解

金融存股族留意 金管會研議控管明年現金股利發放

純網銀樂天跑最快？金管會：年底前會有一家試營運

管制銀行明年發放股利？金管會：研議中

相關新聞

銀行注意！金管會打炒房專案金檢 鎖定三大類放貸

海外資金匯回，加上熱錢充斥，推升房市持續升溫，行政院祭出健全房市方案，央行也有打炒房的準備，金管會主委黃天牧今（7）日表...

蝦皮想拿到電子支付執照 蝦拚晚點付恐需喊停

蝦皮11月宣布開放消費者可申請「蝦拚晚點付」，讓消費者可以在一定額度內延遲付款，涉及授信業務。金管會主委黃天牧今明確表示...

新台幣觸28.26元大升逾2角 交易員：央行守得辛苦

股匯市齊揚，新台幣兌美元今天早盤一度觸及28.26元，再度來到23年半新高，午盤暫收28.265元，外匯交易員觀察，出口...

蝦拚晚點付恐成新卡債風暴？金管會將找合作銀行了解

蝦皮購物11月宣布開放消費者申請「蝦拚晚點付」，經過身分核准後的蝦皮會員，可以在蝦皮核准的額度內延遲付款，立委擔憂恐造成...

金融存股族留意 金管會研議控管明年現金股利發放

新冠肺炎疫情衝擊全球，英國央行要求銀行暫停派發現金股利，金管會主委黃天牧今透露，上周已請銀行局與保險局研究，不排除參考英...

國泰金蔡宏圖分贈3子股票 會計師解讀蔡家接班密碼

國泰金董事長蔡宏圖日前申報轉讓3萬張國泰金股票，贈與3個兒子蔡宗翰、蔡宗憲、蔡宗成，每人各1萬張，以當日收盤價來計算，這批股票市值12.45億元。蔡宏圖大筆申讓股票引起外界關注，好奇蔡家將如何布局「接班」計畫。

新台幣午盤升值2.56角 暫收28.265元

新台幣今（7）日午盤升值2.56角，暫收28.265元兌1美元，成交金額8.37億美元。

復華台灣好收益基金1月4日起募集 挑戰配息率5%

繼元大投信發行「元大台灣高股息優質龍頭基金」轟動全市場，瞄準台股配息基金有強大人氣，復華投信預計明年1月4日起募集「復華...

復華台灣好收益基金 1月4日開募

為避免配息基金淨值不易回到發行價的狀況，復華投信提出「用已實現資本利得來分紅，不配本金」的配息新主張，推出復華台灣好收益...

純網銀樂天跑最快？金管會：年底前會有一家試營運

金管會去年6月三家國內純網銀設立，原先也樂觀預期幾年底以前國內市場上會有純網銀出現，但截至目前為止尚未有純網銀開業，對此...

蝦拚晚點付恐釀雙卡風暴？金管會：將進行了解

立委林楚茵今（7）日在立法院財委會質詢指出，「蝦拚晚點付」提出先買後付、分期還款方式，吸引民眾購物，雖然最高上限3萬元，...

管制銀行明年發放股利？金管會：研議中

由於英國金融監理機關要求銀行今、明兩年不發股利，國民黨立委曾銘宗今（7）日上午在立法院財委會關切，如果國內銀行逾期放款大...

熱門新聞

台積5奈米產能 明年大成長

蘋果牽晶電 Mini LED量產

房地合一稅成本認列 三情境

全台住宅開工量 創新高

建商先建後售 管控成本

高通打價格戰 搶聯發科地盤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。