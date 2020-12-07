蝦皮想拿到電子支付執照 蝦拚晚點付恐需喊停

蝦皮11月宣布開放消費者可申請「蝦拚晚點付」，讓消費者可以在一定額度內延遲付款，涉及授信業務。金管會主委黃天牧今明確表示，若蝦皮支付未來正式拿到電子支付執照，將不會准許進行「蝦拚晚點付」的類似業務，電子支付業者也不能進行授信業務。

蝦皮購物在上月推出「蝦拚晚點付」，客戶經過審核後可以拿到一定的額度，最高3萬元，消費者可以先買後付，可以延後15天付款，還可以分期付款，但若延遲付款將收取一筆利息，立委擔憂恐衍伸新的雙卡風暴。

但因為目前蝦皮支付還是第三方支付，金管會雖已核准蝦皮支付申請電子支付，但還未正式發予電子支付執照，因為還有待經濟部投審會審核其增資的資金。

黃天牧今在財委會會後受訪表示，授信不是特許業務，但因蝦皮支付增資現在要經過投審會審查，就算是未來蝦皮支付升等到電子支付，銀行局也要對蝦皮支付在第三方支付時所做的業務進行了解，依照將三讀通過的電子支付條例要求進行審核。

銀行局局長莊琇媛也說明，依照電子支付條例，電子支付可以進行的業務項目都是明列的，如果說電子支付要涉入貸款業務，現在不會放行，因為電子支付一旦可以做放款業務加上又有小額儲值，這樣合起來就是類似銀行的業務，目前金管會所管的電子支付，也沒有任何一家有做小額貸款。

黃天牧也很明確指出，電子支付未來想做小額貸款，「從金管會角度，我們會保持很審慎態度。」也就是現在電子支付業務上不能做授信，未來也不會放行，就算第三方支付升格為電子支付，也不會放行做授信業務。

假設經濟部投審會核准蝦皮支付的增資，蝦皮支付可以正式向金管會申請電子支付執照。黃天牧表示，蝦皮支付還沒有核照，金管會只有給許可，還沒正式核發執照，在核照時會依電子支付條例去處理。

換言之，若「蝦拚晚點付」是由蝦皮支付在進行的業務，目前蝦皮支付是第三方支付，現在是由經濟部的管轄，但未來蝦皮支付若想拿到金管會核發的電子支付執照，「蝦拚晚點付」勢必要喊卡，否則恐無法順利拿到電子支付執照。