蝦拚晚點付恐成新卡債風暴？金管會將找合作銀行了解

蝦皮購物11月宣布開放消費者申請「蝦拚晚點付」，經過身分核准後的蝦皮會員，可以在蝦皮核准的額度內延遲付款，立委擔憂恐造成新的雙卡風暴再現。金管會主委黃天牧今表示，蝦皮目前是經濟部主管，金管會目前先藉由合作銀行來了解情況，也會跟經濟部聯絡。

黃天牧今列席立院財委會，立委林楚茵質詢時詢問，蝦皮購物在上月推出「蝦拚晚點付」，客戶經過審核後可以拿到一定的額度，例如3萬元，消費者可以先買後付，可以延後15天付款，還可以分期付款，信評鬆散，擔憂恐衍伸新的雙卡風暴。

黃天牧表示，蝦皮目前還是三方支付，是由經濟部主管，這家公司不是由金管會主管，但金管會將從合作的銀行，以瞭解合作銀行的管控情況。

「蝦拚晚點付」涉及銀行的授信業務，黃天牧指出，授信不是金融特許，但金管會還是會去關心、了解一下，也會跟經濟部聯絡。

以「蝦拚晚點付」在網站上公布的資訊，使用者在當月消費所有交易，在下個月一日總結為應付帳單，而應付帳單須在下月15日以銀行轉帳方式付清，消費者可以選擇將款項分2期或3期攤還，在付款時系統會產出一組還款虛擬帳號，虛擬帳號為台新銀行，若有遲延還款也會有利息，日延遲利息費率為0.05% ，年化後費率為18.25%。

立委江永昌也詢問，這樣的「類銀行」手法，難道金管會不需要管？黃天牧表示，蝦皮應該是有跟合作，但蝦皮不是金管會監管，還不清楚實際情況，金管會會去進行了解。