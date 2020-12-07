快訊

北海道「旭川告急」求自衛隊救命：日本絕望爆發最嚴重院內感染

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦拚晚點付恐成新卡債風暴？金管會將找合作銀行了解

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

蝦皮購物11月宣布開放消費者申請「蝦拚晚點付」，經過身分核准後的蝦皮會員，可以在蝦皮核准的額度內延遲付款，立委擔憂恐造成新的雙卡風暴再現。金管會主委黃天牧今表示，蝦皮目前是經濟部主管，金管會目前先藉由合作銀行來了解情況，也會跟經濟部聯絡。

黃天牧今列席立院財委會，立委林楚茵質詢時詢問，蝦皮購物在上月推出「蝦拚晚點付」，客戶經過審核後可以拿到一定的額度，例如3萬元，消費者可以先買後付，可以延後15天付款，還可以分期付款，信評鬆散，擔憂恐衍伸新的雙卡風暴。

黃天牧表示，蝦皮目前還是三方支付，是由經濟部主管，這家公司不是由金管會主管，但金管會將從合作的銀行，以瞭解合作銀行的管控情況。

「蝦拚晚點付」涉及銀行的授信業務，黃天牧指出，授信不是金融特許，但金管會還是會去關心、了解一下，也會跟經濟部聯絡。

以「蝦拚晚點付」在網站上公布的資訊，使用者在當月消費所有交易，在下個月一日總結為應付帳單，而應付帳單須在下月15日以銀行轉帳方式付清，消費者可以選擇將款項分2期或3期攤還，在付款時系統會產出一組還款虛擬帳號，虛擬帳號為台新銀行，若有遲延還款也會有利息，日延遲利息費率為0.05% ，年化後費率為18.25%。

立委江永昌也詢問，這樣的「類銀行」手法，難道金管會不需要管？黃天牧表示，蝦皮應該是有跟合作，但蝦皮不是金管會監管，還不清楚實際情況，金管會會去進行了解。

金管會 黃天牧 經濟部

延伸閱讀

管制銀行明年發放股利？金管會：研議中

勞動基金炒股弊案 金管會4面向管控代操投信

打炒房第一步 金管會不動產專案金檢本月啟動

勞動基金弊案 金管會：委外代操以四面向控管

相關新聞

銀行注意！金管會打炒房專案金檢 鎖定三大類放貸

海外資金匯回，加上熱錢充斥，推升房市持續升溫，行政院祭出健全房市方案，央行也有打炒房的準備，金管會主委黃天牧今（7）日表...

純網銀樂天跑最快？金管會：年底前會有一家試營運

金管會去年6月三家國內純網銀設立，原先也樂觀預期幾年底以前國內市場上會有純網銀出現，但截至目前為止尚未有純網銀開業，對此...

新台幣觸28.26元大升逾2角 交易員：央行守得辛苦

股匯市齊揚，新台幣兌美元今天早盤一度觸及28.26元，再度來到23年半新高，午盤暫收28.265元，外匯交易員觀察，出口...

蝦拚晚點付恐成新卡債風暴？金管會將找合作銀行了解

蝦皮購物11月宣布開放消費者申請「蝦拚晚點付」，經過身分核准後的蝦皮會員，可以在蝦皮核准的額度內延遲付款，立委擔憂恐造成...

金融存股族留意 金管會研議控管明年現金股利發放

新冠肺炎疫情衝擊全球，英國央行要求銀行暫停派發現金股利，金管會主委黃天牧今透露，上周已請銀行局與保險局研究，不排除參考英...

國泰金蔡宏圖分贈3子股票 會計師解讀蔡家接班密碼

國泰金董事長蔡宏圖日前申報轉讓3萬張國泰金股票，贈與3個兒子蔡宗翰、蔡宗憲、蔡宗成，每人各1萬張，以當日收盤價來計算，這批股票市值12.45億元。蔡宏圖大筆申讓股票引起外界關注，好奇蔡家將如何布局「接班」計畫。

新台幣午盤升值2.56角 暫收28.265元

新台幣今（7）日午盤升值2.56角，暫收28.265元兌1美元，成交金額8.37億美元。

復華台灣好收益基金1月4日起募集 挑戰配息率5%

繼元大投信發行「元大台灣高股息優質龍頭基金」轟動全市場，瞄準台股配息基金有強大人氣，復華投信預計明年1月4日起募集「復華...

復華台灣好收益基金 1月4日開募

為避免配息基金淨值不易回到發行價的狀況，復華投信提出「用已實現資本利得來分紅，不配本金」的配息新主張，推出復華台灣好收益...

蝦拚晚點付恐釀雙卡風暴？金管會：將進行了解

立委林楚茵今（7）日在立法院財委會質詢指出，「蝦拚晚點付」提出先買後付、分期還款方式，吸引民眾購物，雖然最高上限3萬元，...

管制銀行明年發放股利？金管會：研議中

由於英國金融監理機關要求銀行今、明兩年不發股利，國民黨立委曾銘宗今（7）日上午在立法院財委會關切，如果國內銀行逾期放款大...

鋼聯11月營收1.9億元 年增77.9%

鋼聯（6581）公告11月合併自結營收為1.9億元，年增77.9%；累計前十一月合併自結營收為13.6億元，年減7.94...

熱門新聞

台積5奈米產能 明年大成長

蘋果牽晶電 Mini LED量產

全台住宅開工量 創新高

房地合一稅成本認列 三情境

木柵社宅租金逾4萬仍搶手 86戶招租1500人等入住

建商先建後售 管控成本

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。