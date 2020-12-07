金融存股族留意 金管會研議控管明年現金股利發放

新冠肺炎疫情衝擊全球，英國央行要求銀行暫停派發現金股利，金管會主委黃天牧今透露，上周已請銀行局與保險局研究，不排除參考英國，針對明年配發金融業的現金股利做管理。

黃天牧今列席立院財委會，立委曾銘宗詢問，英國已要求各銀行今、明年不發股利，國內則擔憂銀行逾放明年大幅增加，是否比照英國？黃天牧回應，正在請銀行局、保險局研究，明年股利政策是否要管理，目前還沒有結論，會針對國內資產品質狀況做研究，但因每個國家金融發展情況不同，英國的狀況會考量，但不見得會完全比照。

黃天牧會中受訪表示，今年疫情在年初爆發時，美、英針對銀行股利政策都有做限制，但當時台灣沒有特別限制，上週有請銀行局、保險局去研究，「還在研究過程中，但我們有想到這問題。」

但目前只有保險業發放現金股利要經金管會核准，銀行、金控不需要。黃天牧說明，目前保險業獲利不錯，銀行部分要看明年整個銀行資產品質，如果有獲利的話，明年股利政策改怎樣斟酌，除要回饋股東，也要有超前部屬，銀行要因應未來資產品質變化，保險業要實施新會計規定，都要預留一些資金。

黃天牧表示，因為很多股利政策在年初就會確認，必須在那之前先告訴金融機構有關金管會的看法，應該年底前或明年初會有定案。

是否著重在現金股利管理？黃天牧說，目前沒有特別想法，台灣疫情表現好，展望金融業必須以審慎為前提，未來一年股利政策應該要反映，如果有具體方案會盡快對外說明。