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陽信銀全年獲利提前達標 前11月稅前每股盈餘1.32元

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導
陽信銀提供。
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依陽信銀行自結資料顯示，今（109）年前11月累積稅前淨利36.4億元，再寫歷年新高，較去年同期成長8%，提前達成全年稅前淨利36億元的目標，累計稅前每股盈餘為1.32元；另11月單月稅前淨利2.77億元，亦優於去年同期。截至11月底，該行總資產5,959.6億元，淨值371.7億元，分別較去年底大幅成長14%及13%，整體營運規模穩定成長。

此外，陽信銀行也努力落實ESG，在環境永續方面，將赤道原則精神納入授信業務通則中，並辦理都更及危老重建，促進環境改造再生，累計已核准逾91億元。社會責任方面，則長期關懷偏鄉小學、贊助多個體育球隊，以善盡CSR企業社會責任。在公司治理方面，長期推動各項措施，包括：加強法令遵循、提升資訊透明、增進董事會職能等，並透過教育宣導、內控稽核等機制，強化公司治理。陽信銀行以長遠的經營策略與眼光，積極實踐ESG各面向，朝企業永續發展的目標邁進。

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