國泰培育新二代已15年 多元培力展新活力

國泰慈善基金會與伊甸基金會於昨（12月6日）在北市大同區行政中心，舉辦2020年「新住民二代多元智慧培力課程成果發表會」，會中透過動態表演及靜態展示，呈現學員們2020年的學習成果，今年是培育新二代活動的第11年，為新住民族群邁入新的里程，而今年的成果展中，與會的200多名學員、家長、貴賓一同見證了新住民二代的成長。

國泰慈善基金會與伊甸基金會自2010年起展開合作，開設多元培力課程，在新二代培育上挹注資源，盡一份心力。國泰慈善基金會與伊甸基金會今年規劃了玩劇世界(戲劇初、進階班)、青春我最Young(青春期班)、種籽志工領袖培育班、親子理財及職涯探索課程等，在年度成果發表會中，初階、進階戲劇班、青春期班以及領袖班的學員們帶來了精采演出。

今年的課程，國泰除了加入核心的金融理財課程外，更安排國泰醫院的志工加入講師陣容，由護理部督導黃鈺茹、督導劉錦蓉及護理長范筑淇共同規劃自我照護及職涯互動課程，提供AED急救訓練、居家安全認識、身心健康評估以及醫護職涯發展，帶領新二代提升健康照護及生活安全知能，並個別指導新二代取得急救訓練證照，更透過職涯諮詢，讓有志於從事醫護相關行業的青年能提早規劃生涯發展。

國泰慈善基金會總幹事鍾茂季表示，國泰期許已經成長的新二代青年可以發揮所學，為社會貢獻一己之長。自2021年起新二代培力課程學習模式將會改變，由手心向上的學習體驗，轉化為手心向下的行動夢想家，希望學員們透過觀察及實地踏查，規劃微型公益計畫，展現新二代的創意與行動力。

發表會前，與會者在展示區可以獲得2020多元培力課程及相關活動的豐富訊息，另外，主辦單位也利用較多的篇幅介紹歌仔戲的原鄉「結頭份」/「大樹公下的彈唱」，整個主題與內容圍繞在學員們參與宜蘭縣員山鄉結頭份社區歌仔戲文化節，而見證到台灣優美的國寶文化。

接下來在發表會中，主辦單位安排了三段演出:首先是「來去媽媽家」--學員們透過戲劇呈現6個關於母國的民間傳說故事；其次是「金鵝」--格林童話舞台劇；第三齣則是壓軸的新二代版「落地掃」歌仔戲，戲曲是「桃花過渡」，藉由詼諧的對唱，改填的歌詞傳遞出一家親的鄉土情懷。

值得一提的是，「桃花過渡」的旦角小蘋是國中三年級的領袖班學員，今年她參加服務學習工作坊，暑假期間與其他學員到結頭份社區進行服務，同時也接受當地歌仔戲老師指導唱調/走步，而認識到台灣傳統文化歌仔戲，進而有機會在台上演出。

小蘋回憶說道，其實對我來說是一大挑戰，其中最困難的就是台語發音，但透過歌仔戲老師們不厭其煩的指導與同學們的鼓勵，我才能站在台上表演，感謝不斷勉勵我、肯定我的老師們，最後我要感謝我自己，謝謝我最終選擇了接下這個任務，選擇站在這裡改變自己。