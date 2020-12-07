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勞動基金炒股弊案 金管會4面向管控代操投信

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

勞動基金上周爆發重大弊案，勞動部勞動基金運用局前國內投資組組長游迺文涉貪，震驚社會，而勞動基金有逾一半金額是委外由投信代操。金管會主委黃天牧表示，檢查局對代操的投信都有定期檢查，尤其針對代操投信的基金股臉人，有四面向的加強管理。

黃天牧今列席立院財委會，立委賴士葆關注勞動基金舞弊案，代操的投信業者金管會是否要加強管理。黃天牧指出，勞動基金涉嫌炒股案，這目前在檢調偵辦中，不方便對外說明，但檢查局針對投信代操基金都有定期檢查。

金管會檢查局局長王儷娟表示，檢查局在檢查投信代操，會非常重視投資流程控管，針對基金內部人利益衝突規範，也都會去檢查。

賴士葆則建議金管會要針對投信代操勞動基金加強管理。黃天牧表示，政府基金委外投信去操盤，針對投信管理人有四面控管，包含交易面管理、行為面管理、申報持股、資訊設備管控，投信也都有內控機制，檢查局跟證期局都有在監督。

賴士葆也建議金管會禁止投信跟政府基金人員應酬吃飯。黃天牧說，這案子目前沒有涉及到代操的投信，涉及的是另外一個資產管理公司，但針對代操投信當然會注意。

勞動基金 金管會 黃天牧

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