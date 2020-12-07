打炒房第一步 金管會不動產專案金檢本月啟動

政府宣示打炒房，金管會上月24日也宣布將啟動不動產專案金檢，將挑10家銀行進行金檢，金管會主委黃天牧今表示，這個月就會啟動，預估最快這個月就會有第一家開始檢查，預計到明年3月會10家檢查完，不排除還有一下波措施。

黃天牧今列席立院財委會，立委林德福、曾銘宗關心金管會打炒房的具體措施。黃天牧表示，11月24日有對外表示將啟動不動產專案金檢，基本上不影響一般民眾購屋貸款，只針對餘屋貸款、土建融、豪宅投資客貸款，從銀行授信風險管理角度來看，了解銀行是否掌握風險，「且不排除還有下一波措施。」

黃天牧指出，專案金檢預計會挑10家銀行，專案金檢快的話這個月會有第一家銀行實施，一般金檢也會納入不動產檢查，所以其實整體檢查會超過10家。

立委林德福則詢問，銀行若是炒房的幫兇或推波助瀾，是否會去嚴逞？黃天牧表示，銀行是不是幫兇，要有事實才能證明，會就專案金檢或一般金檢注意，有重大缺失當然會做處理，風險管理必須看銀行做得好不好，「不會蜻蜓點水。」

立委曾銘宗則建議金管會要盡快進行，黃天牧表示，不動產專案金檢預計會在明年3月檢查完，有銀行檢查完後隨時會有報告出來。

此外，黃天牧也表示，目前整體國銀逾放為0.24%，住宅貸款逾放0.14%，逾放比都很良好。